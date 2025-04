Omicidio Giudice Scopelliti, Falcomatà: ‘Bene l’attività della Dda’

“L’attività della Direzione distrettuale antimafia con i rilievi effettuati dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria e dalla Polizia Scientifica è una notizia positiva che riaccende i riflettori e le speranze di un’intera comunità su un tragico fatto di sangue come l’omicidio del Giudice Antonino Scopelliti, un evento che ha segnato per sempre la storia del nostro territorio”. È quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

L’auspicio di verità e giustizia

“Il nostro auspicio è che le indagini in corso possano portare a fare luce, in maniera definitiva, sulla tragedia che 34 anni fa ha colpito la famiglia Scopelliti e l’Italia intera. Che siano individuati gli esecutori ed i mandanti di un delitto ancora purtroppo rimasto insoluto, per il quale da decenni ormai chiediamo giustizia e verità.”

Il ricordo del Giudice Scopelliti

“La nostra vicinanza va a Rosanna e a tutti i familiari del nostro Nino Scopelliti. Ogni anno il 9 di agosto partecipiamo all’anniversario della sua morte con un peso del cuore, perché dopo più di tre decenni ormai le parole non bastano più. La nostra speranza, alimentata dal riavvio del lavoro della Procura antimafia, è che presto possa essere scritta una parola definitiva su una ferita che purtroppo risulta ancora aperta.”