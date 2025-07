Reggio, si diploma a 16 anni con 100 e lode: ‘Ecco come ho fatto. Il messaggio? Seguite i vostri sogni’

Raffaello spiega come è riuscito a diplomarsi in soli 4 anni. E sul futuro? Raffaello non ha dubbi.

A soli 16 anni, Raffaello Pio Marino, studente del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, è un esempio di talento, determinazione e passione. Con una carriera scolastica che ha sfidato ogni convenzione, Raffaello ha completato il suo percorso di studi in quattro anni, conseguendo il massimo dei voti con 100 e lode. Il suo impegno e la sua dedizione non sono passati inosservati, tanto che la commissione d’esame gli ha conferito un encomio speciale.

Un Percorso Scolastico Unico: L’Abbreviazione per Merito

Raffaello ha intrapreso un cammino scolastico che molti considerano straordinario: grazie alla “abbreviazione per merito”, un’opportunità offerta dal Ministero per gli studenti che si distinguono per eccellenza, ha abbreviato il suo ciclo scolastico. Un sistema che consente a chi ha una media di voto eccezionale di terminare il percorso scolastico in un tempo ridotto. Con una media di 10, Raffaello ha iniziato il suo cammino verso il diploma in soli quattro anni, passando direttamente all’esame di maturità, che ha superato con il massimo dei voti.

Raffaello stesso, ai microfoni di CityNow, ha raccontato la sua esperienza:

“Ho deciso di intraprendere quel percorso che il Ministero ha definito abbreviazione per merito. Studiare il doppio ha richiesto un grande sforzo, ma non ho mai voluto privarmi delle mie passioni. Nonostante il tempo libero ridotto, sono riuscito a conciliare lo studio con i miei interessi, come il calcio e l’astronomia, che mi ha dato molte soddisfazioni, come le Olimpiadi di Astronomia”.

Successi Scientifici: dalle Olimpiadi di Astronomia alla Pubblicazione su Quants Magazine

In ambito scientifico, Raffaello ha ottenuto risultati straordinari. Ha partecipato con successo alle Olimpiadi di Astronomia, arrivando in finale per ben cinque edizioni e vincendo due Olimpiadi Internazionali. Per il suo impegno, ha ricevuto il “Premio Cerulli” durante la XXIII edizione dei Campionati di Astronomia. Nel 2023, ha avuto l’opportunità di partecipare a uno stage formativo presso il Telescopio Nazionale Galileo alle Isole Canarie, un’occasione riservata ai vincitori delle Olimpiadi nella categoria Senior.

Nel campo scientifico, Raffaello ha anche visto pubblicato un suo contributo sulla rivista Quants Magazine, incentrato sulla figura dell’astronomo Edwin Hubble, confermando la sua abilità nel coniugare competenze tecniche e capacità comunicative.

Eccellenza Umanistica: Medaglie d’Oro e Riconoscimenti Internazionali

Raffaello ha brillato anche nel campo umanistico. È stato finalista nazionale alle Olimpiadi della Cultura e del Talento e ha conquistato la medaglia d’oro all’XI Certamen Nazionale di Lingua Greca, distinguendosi per la sua capacità di analizzare e tradurre testi complessi. Grazie ai suoi risultati scolastici e alla sua preparazione linguistica, è stato selezionato per un viaggio studio a Bruxelles, organizzato per le eccellenze scolastiche calabresi.

Quale ora il suo futuro?

Raffaello ha in mente di iscriversi alla Scuola Normale Superiore di Pisa per studiare Fisica, attratto dal suo amore per la matematica e la fisica, che ha coltivato fin dai tempi del liceo classico.

“Il mio sogno è continuare su questa strada, ma mi sento comunque molto legato alla mia città, Reggio Calabria. Spero di tornare spesso per stare con la mia famiglia e i miei amici. Se in futuro dovesse esserci una facoltà di fisica qui a Reggio, non escludo di trasferirmi”, ha affermato.

Il Ruolo Fondamentale della Scuola e dei Docenti

Raffaello non dimentica mai il ruolo cruciale che la sua scuola, il Liceo Classico “Tommaso Campanella”, ha avuto nel suo percorso.

“Questo traguardo è il risultato di un percorso condiviso. Voglio ringraziare la mia scuola, la mia dirigente, i professori e i compagni che mi hanno supportato in questo viaggio. La loro attenzione e il loro impegno sono stati determinanti per il mio successo”, ha detto Raffaello.

L’impostazione culturale e metodologica del Liceo Classico, improntata sullo studio rigoroso, sull’analisi critica e sulla profondità dei contenuti, si conferma ancora una volta come un modello formativo di eccellenza nel panorama scolastico italiano.

Il Messaggio ai Giovani: ‘Seguite le Vostre Passioni

