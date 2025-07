Reggio, si diploma a 16 anni con 110 e lode: premiato in Italia e all’estero

Raffaello Pio Marino, studente del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, ha completato il percorso scolastico in quattro anni con la votazione di 100 e lode, ricevendo anche l’encomio della commissione d’esame. Premiato in ambito scientifico e umanistico, ha già all’attivo riconoscimenti nazionali e internazionali.

Abbreviazione per merito: un’eccellenza tra i banchi a soli 16 anni

Grazie alla possibilità offerta dalla cosiddetta “abbreviazione per merito”, pensata per gli studenti che si distinguono per capacità, impegno e risultati eccellenti, ha concluso l’intero ciclo delle scuole superiori in soli quattro anni, a 16 anni. Il suo profilo scolastico si caratterizza per un equilibrio tra eccellenza scientifica e preparazione umanistica.

Un talento precoce riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione

A soli 13 anni era già stato inserito nell’Albo delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione, un riconoscimento che ha anticipato una serie di successi in ambito competitivo.

I successi scientifici: dalle Olimpiadi di Astronomia al Premio Cerulli

In campo scientifico, Raffaello Pio Marino ha partecipato più volte ai Campionati Italiani di Astronomia, arrivando in finale per cinque edizioni e vincendo due volte le Olimpiadi Internazionali. Per il suo impegno costante in questo settore, ha ricevuto il “Premio Cerulli”, assegnato nell’ambito della XXIII edizione dei Campionati.

Nel 2023 ha inoltre partecipato a uno stage formativo presso il Telescopio Nazionale Galileo alle Isole Canarie, un’opportunità riservata ai vincitori della categoria Senior delle Olimpiadi.

Riconoscimenti in ambito umanistico: Lingua Greca e Cultura

Non meno rilevanti i risultati ottenuti in ambito umanistico. Raffaello Pio Marino è stato finalista nazionale alle Olimpiadi della Cultura e del Talento, e ha ottenuto il primo premio – con medaglia d’oro – all’XI Certamen Nazionale di Lingua Greca, grazie a una prova che ha unito rigore traduttivo e originalità nell’analisi storico-letteraria e filologico-linguistica.

Rappresentante delle eccellenze calabresi in Europa

Per i meriti scolastici e per l’abilità linguistica è stato selezionato per rappresentare la propria scuola in un viaggio studio a Bruxelles, iniziativa destinata alle eccellenze scolastiche calabresi.

Pubblicazione scientifica su Quants Magazine

Raffaello Pio Marino ha recentemente visto pubblicato un suo contributo scientifico sulla figura dell’astronomo Edwin Hubble sulla rivista Quants Magazine, mensile di divulgazione scientifica di respiro internazionale. Un risultato che conferma la sua capacità di coniugare conoscenza disciplinare e competenze comunicative.

Un profilo scolastico ricco di esperienze e visione futura

Il suo profilo, pur così precoce, si distingue per la varietà e la qualità delle esperienze maturate in diversi ambiti del sapere. Una combinazione di metodo, curiosità e rigore che ha già prodotto risultati di rilievo e che lascia intravedere ulteriori sviluppi nel prossimo futuro.

Il ruolo fondamentale della comunità scolastica

Questo importante traguardo, pur frutto di impegno personale, è anche da considerarsi come il risultato condiviso di un percorso compiuto all’interno di una comunità scolastica coesa e attenta. Merito va attribuito al lavoro e agli stimoli offerti dalla Dirigente, dal Corpo Docente e dal Personale Tecnico Amministrativo del Liceo Classico “Tommaso Campanella”, che hanno saputo creare un contesto formativo stimolante, capace di valorizzare le potenzialità degli studenti.

L’importanza del Liceo Classico come scuola di eccellenza

In particolare, l’impostazione culturale e metodologica del Liceo Classico – fondata sullo studio rigoroso, sull’analisi critica e sulla profondità dei contenuti – si conferma, ancora una volta, come il percorso più solido e formativo dell’intero panorama scolastico italiano.

Ad Maiora, Raffaello!