Reggina: il programma degli allenamenti. Oggi S. Agata aperto a stampa e tifosi
Solo tre giorni a disposizione per preparare la sfida con il Ragusa
29 Ottobre 2026 - 10:27 | Redazione
As Reggina 1914 comunica che l’allenamento della prima squadra in programma oggi, giovedì 29 ottobre, sarà aperto a tifosi e organi d’informazione: inizio previsto per le ore 15:00, con accesso al centro sportivo Sant’Agata dalle ore 14:55.
A partire da domani, venerdì 30 ottobre, gli allenamenti che precederanno la gara casalinga con il Ragusa si svolgeranno a porte chiuse.
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