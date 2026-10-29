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Reggina: il programma degli allenamenti. Oggi S. Agata aperto a stampa e tifosi

Solo tre giorni a disposizione per preparare la sfida con il Ragusa

29 Ottobre 2026 - 10:27 | Redazione

Campo Sant'Agata Castore con prato verde e muro con la scritta Reggina 1914, sede degli allenamenti

As Reggina 1914 comunica che l’allenamento della prima squadra in programma oggi, giovedì 29 ottobre, sarà aperto a tifosi e organi d’informazione: inizio previsto per le ore 15:00, con accesso al centro sportivo Sant’Agata dalle ore 14:55.

A partire da domani, venerdì 30 ottobre, gli allenamenti che precederanno la gara casalinga con il Ragusa si svolgeranno a porte chiuse.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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