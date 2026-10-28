San Roberto, la denuncia della minoranza: ‘Melia senza connessione internet, chiesto intervento urgente’

"Una situazione che sta isolando residenti, famiglie e attività, con gravi disagi per lavoro, studio e servizi essenziali" la nota del gruppo Ideeali

Melia e la connessione Internet precaria: nel 2026, quella che dovrebbe essere un’eccezione è diventata, purtroppo, la normalità. La frazione vive una condizione di isolamento tecnologico che si protrae ormai da troppo tempo. Un problema che non riguarda soltanto la possibilità di navigare in rete, ma incide concretamente sulla vita quotidiana dei cittadini, sull’accesso ai servizi essenziali e sulle prospettive di sviluppo del territorio.

La scuola non può ricevere e-mail, circolari, anche per un bambino svolgere le normali attività scolastiche diventa difficile.

Per un medico assistere i propri pazienti. Per non parlare di chi volesse iniziare una qualsiasi attività imprenditoriale.

La situazione dell’ufficio postale

In questo scenario, c’è una questione che merita particolare attenzione: la situazione dell’ufficio postale, troppo spesso penalizzato dall’assenza o dall’instabilità della connessione Internet.

Un ufficio che, peraltro, è ancora sprovvisto di ATM e rappresenta per tanti cittadini, soprattutto anziani, un presidio fondamentale. Per chi deve riscuotere la pensione, pagare un bollettino o effettuare un bonifico, recarsi allo sportello rischia di trasformarsi in un’incognita: non sapere se sarà possibile completare un’operazione non è soltanto un disagio, ma un problema concreto che colpisce le persone più fragili.

E mentre i cittadini si trovano a fare i conti con queste difficoltà, a subirne le conseguenze sono anche i lavoratori postali. Sono loro, ogni giorno, a metterci la faccia, a spiegare l’impossibilità di erogare determinati servizi e a gestire le legittime proteste dell’utenza, pur non avendo alcuna responsabilità per un disservizio infrastrutturale che non dipende dalla loro volontà.

Il paradosso di Poste Italiane

C’è poi un paradosso che non può passare inosservato. Poste Italiane è una delle più importanti aziende del Paese, un operatore di riferimento nei servizi postali, finanziari e nelle telecomunicazioni, presente capillarmente anche nei territori più periferici. Eppure, proprio in un suo ufficio, manca troppo spesso lo strumento indispensabile per far funzionare i servizi: una connessione Internet stabile e affidabile.

Un contrasto ancora più evidente se si considera il ruolo che il Gruppo sta assumendo nel settore delle telecomunicazioni, anche alla luce dell’acquisizione di TIM. Una contraddizione che rende la situazione di Melia ancora più difficile da comprendere.

La richiesta a Poste Italiane

Sia chiaro: non chiediamo a Poste Italiane di risolvere tutti i problemi di connettività di un’intera comunità. Chiediamo, prima di tutto, che si faccia carico di quelli del proprio ufficio postale. Individuare una soluzione tecnica efficace, garantire continuità operativa e assicurare ai cittadini un servizio dignitoso dovrebbe essere il minimo indispensabile per un’azienda che fa della propria presenza sul territorio un elemento distintivo.

Perché l’ufficio postale non è semplicemente un luogo in cui si effettuano operazioni: in tante piccole comunità è un presidio sociale, un punto di riferimento per anziani, famiglie, lavoratori e imprese. Quando questo presidio non funziona, a perdere non è soltanto il servizio, ma l’intera comunità.

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La disponibilità del gruppo Ideeali

Come gruppo IDEEALI, dopo aver raccolto una moltitudine di segnalazioni, abbiamo deciso di offrire il nostro aiuto, le nostre competenze e il nostro impegno all’amministrazione di San Roberto e a quella di Scilla, nella speranza che la cooperazione e l’impegno comune possano portare a una risoluzione tempestiva e definitiva del problema

Essere romantici, riscoprire le tradizioni e scrivere lettere è bellissimo. Ma nel 2026, per lavorare, studiare, curarsi e accedere ai servizi, è arrivato il momento di passare dalle lettere alle e-mail. E soprattutto, è arrivato il momento che anche a Melia i servizi essenziali funzionino come dovrebbero.