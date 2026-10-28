Serie D: Reggina deludente. Un pareggio con il Favara dopo una prestazione opaca. La nuova classifica

Serviva una vittoria per balzare in vetta e lasciarsi alle spalle il Sambiase. Ne è venuto fuori un pareggio deludente al termine di una prestazione opaca dove è difficile riuscire a salvare qualcuno. 2-2 il risultato finale, un risultato e un atteggiamento della squadra che necessariamente devono portare a profonde riflessioni.

Leggi anche

La classifica

Reggina 20 Sambiase 20 Vibonese 18 Avola 16 Milazzo 16 PraiaTortora 15 Nuova Igea 15 Licata 14* A. Palermo 11 Gela 9 Nissa 9 Siracusa (-7) 8 Vigor Lamezia 8 Favara 8 Modica 7 Trapani (-5) 5 Ragusa 3 Enna 2

*Il risultato di 2-1 per il Licata contro il Siracusa, maturato sul campo, non è stato omologato