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Serie D: Reggina deludente. Un pareggio con il Favara dopo una prestazione opaca. La nuova classifica

La squadra sembra aver smarrito quell'aggressività di inizio stagione

28 Ottobre 2026 - 16:30 | Redazione

Reggina Giuliano Alma

Serviva una vittoria per balzare in vetta e lasciarsi alle spalle il Sambiase. Ne è venuto fuori un pareggio deludente al termine di una prestazione opaca dove è difficile riuscire a salvare qualcuno. 2-2 il risultato finale, un risultato e un atteggiamento della squadra che necessariamente devono portare a profonde riflessioni.

Leggi anche

La classifica

  1. Reggina 20
  2. Sambiase 20
  3. Vibonese 18
  4. Avola 16
  5. Milazzo 16
  6. PraiaTortora 15
  7. Nuova Igea 15
  8. Licata 14*
  9. A. Palermo 11
  10. Gela 9
  11. Nissa 9
  12. Siracusa (-7) 8
  13. Vigor Lamezia 8
  14. Favara 8
  15. Modica 7
  16. Trapani (-5) 5
  17. Ragusa 3
  18. Enna 2

*Il risultato di 2-1 per il Licata contro il Siracusa, maturato sul campo, non è stato omologato

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RegginaReggio Calabria Calcio
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