Serie D: Reggina deludente. Un pareggio con il Favara dopo una prestazione opaca. La nuova classifica
La squadra sembra aver smarrito quell'aggressività di inizio stagione
28 Ottobre 2026 - 16:30 | Redazione
Serviva una vittoria per balzare in vetta e lasciarsi alle spalle il Sambiase. Ne è venuto fuori un pareggio deludente al termine di una prestazione opaca dove è difficile riuscire a salvare qualcuno. 2-2 il risultato finale, un risultato e un atteggiamento della squadra che necessariamente devono portare a profonde riflessioni.
La classifica
- Reggina 20
- Sambiase 20
- Vibonese 18
- Avola 16
- Milazzo 16
- PraiaTortora 15
- Nuova Igea 15
- Licata 14*
- A. Palermo 11
- Gela 9
- Nissa 9
- Siracusa (-7) 8
- Vigor Lamezia 8
- Favara 8
- Modica 7
- Trapani (-5) 5
- Ragusa 3
- Enna 2
*Il risultato di 2-1 per il Licata contro il Siracusa, maturato sul campo, non è stato omologato
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