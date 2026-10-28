Reggina: contro i ‘ragazzini’ del Favara è solo pareggio. Brutta prestazione degli amaranto

Una prestazione incolore contro una squadra giovanissima che ci ha messo corsa e volontà. La Reggina non riesce ad andare oltre il pareggio nella giornata in cui per tornare da sola in vetta serviva solo un risultato, la vittoria. Sta diventando fin troppo semplice affrontare gli amaranto, basta metterci organizzazione, un pò di agonismo in più, fermare Acquadro e il gioco è fatto. Dovrà far riflettere molto questo pareggio, contro una compagine relegata nei bassifondi della classifica e certamente battibile anche per la notevole differenza di valori delle due squadre. Male quasi tutti, i due gol sono arrivati per errori grossolani delle retroguardia avversaria e così quello che da mister Marchionni veniva ritenuto un ciclo di tre partite fondamentali, già dalla prima arriva un mezzo passo falso. Fra quattro giorni al Granillo il Ragusa, ma così non va. Magra consolazione, gli amaranto in testa insieme al Sambiase.

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Primo tempo

Con Reis e Fazio che si aggiungono ai soliti indisponibili, mister Marchionni apporta qualche modifica nell’undici iniziale schierando Lagonigro tra i pali, difesa a tre con Rosario Girasole, Lancini e Baldan, a centrocampo Specker a destra, Toscano dalla parte opposta, in mezzo Abonckelet, Acquadro e Rotulo, dietro Magrassi c’è Alma.

Al primo minuto deve uscire alla sua maniera Lagonigro su Tripoli per evitare il peggio. Risponde la Reggina con una conclusione di Abonckelet, palla sull’esterno della rete. Al quinto iniziativa di Rotulo che imbuca in area, non ci arriva per un soffio Alma. Dopo quindici minuti la sblocca il Favara con un cross dalla sinistra, Lagonigro rimane tra i pali, Toscano si fa sorprendere alle spalle da Marchica che comodamente appoggia in rete, 1-0.

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Rabbiosa la reazione della Reggina con Alma che ruba palla ad un avversario, si presenta davanti a Di Silvestro e lo supera con un preciso piattone, 1-1 al diciottesimo e terzo gol per l’attaccante amaranto. La squadra reggina trova anche la seconda rete poco prima della mezz’ora ma l’ultimo tocco è di Magrassi, secondo l’assistente, in posizione irregolare. Lo stesso calciatore viene ammonito qualche attimo dopo per simulazione in area. Al trentesimo ci prova Acquadro da oltre trentacinque metri su punizione, Di Silvestro con difficoltà manda in angolo. Grande giocata di Toscano a cinque dalla chiusura del primo tempo, serve Rotulo che conclude, respinge la difesa. Reggina poco brillante, lenta e prevedibile contro un avversario modesto ma generoso. In chiusura di tempo errore del portiere Di Silvestro, tenta la conclusione Magrassi, tiro salvato sulla linea. Lancini sbaglia ancora in fase di impostazione, per fortuna senza conseguenze. Finisce 1-1, primo tempo bruttino per gli amaranto.

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Secondo tempo

L’inizio della seconda parte è sulla fallsariga della prima. Il Favara corre, la Reggina passeggia. Al settimo su angolo ci prova di testa Cusanno, palla sopra la traversa. Nel momento meno brillante, un altro pallone recuperato sulla mediana, Toscano serve Rotulo che sbaglia l’assist ma la palla arriva comunque al solito Abonckelet che legge benissimo l’inserimento e mette in rete di sinistro, al tredicesimo è 1-2. Fino a quel momento il centrocampista e capocannoniere degli amaranto si era visto pochissimo. Con diciotto minuti a disposizione, Guida entra in campo al posto di uno stanchissimo Alma. Pareggia il Favara dopo una respinta su angolo e conclusione dalla distanza del nuovo entrato Testoni che conclude dal limite, tiro forse deviato e in rete, 1-1.

I padroni di casa ci credono e dopo qualche minuto si deve distendere sulla propria sinistra Lagonigro per respingere un tiro pericoloso. A dodici dalla chiusura dentro Rossetti per Abonckelet poi il giovane Franco per Baldan. Buona giocata di Rotulo sulla corsia di sinistra, da buonissima posizione Rossetti colpisce debolmente. Fuori Rotulo dentro Baggi. La Reggina prova il forcing nel finale senza però mai creare seri pericoli, finisce 2-2. Pareggio assai deludente sul quale serve una seria riflessione.