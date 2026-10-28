Reggina, Alma: ‘C’è amarezza per il risultato. Sul 2-1 una squadra come la nostra…’

Ai microfoni di radio Febea l’autore del primo gol amaranto Giuliano Alma: “C’è amarezza per il risultato finale. Dopo il 2-1 una squadra come la nostra non può concedersi distrazioni, anche se il gol è stata una conclusione deviata, ma pensiamo alle partite che verranno perchè il campionato è lungo. Le gare si vincono anche in maniera sporca, fuori casa non è mai semplice, le squadre sono organizzate, le insidie sono sempre dietro l’angolo. E’ necessario farsi trovare pronti. Io lavoro ogni giorno per dare il mio contributo e ci tengo tanto, perchè la Reggina deve raggiungere l’obiettivo finale. Dovevamo fare di più, ci portiamo un punto che muove la classifica e andiamo avanti“.