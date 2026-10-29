Reggio, al cineteatro Odeon ‘Il barbiere di Siviglia’ in una veste moderna
ore 20:30
20.00 euro
Sabato 7 novembre 2026, alle ore 20:30, il Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria presenta “Il Barbiere di Siviglia”, celebre capolavoro di Gioachino Rossini proposto in una veste narrata, moderna e accessibile.
L’opera prende vita attraverso un racconto brillante e coinvolgente, pensato per avvicinare alla lirica anche chi la conosce poco o la considera un linguaggio distante. Figaro, Rosina, il Conte d’Almaviva e Don Bartolo tornano così sul palco con tutta l’ironia, il ritmo e la vivacità che hanno reso quest’opera una delle più amate di sempre. Lo spettacolo unisce musica, teatro e narrazione, offrendo al pubblico un modo semplice e diretto per entrare nel mondo dell’opera, senza rinunciare alla qualità e al fascino del repertorio rossiniano.
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