Tutto Brunori, appuntamento anche a Reggio: ‘Secondo voi poteva mancare la Calabria?’
Annunciate le nuove date, questa volta calabresi, dello spettacolo teatrale che unisce musica e parola e che vede l’artista protagonista sul palco in una dimensione intima e riflessiva
30 Gennaio 2026 - 09:28 | di Redazione
Nel 2026 Brunori Sas porta in scena Tutto Brunori, lo spettacolo teatrale che unisce musica e parola e che vede l’artista protagonista sul palco in una dimensione intima e riflessiva. Canzoni e monologhi si alternano dando forma a un racconto diretto, che attraversa temi personali e collettivi tra ironia, memoria e osservazione del presente.
Lo spettacolo affianca il repertorio musicale di Brunori Sas a momenti narrativi, in cui la dimensione del concerto dialoga con quella teatrale. Musica e parola si intrecciano in un flusso continuo che mette al centro la scrittura, la voce dell’artista e il rapporto ravvicinato con il pubblico.
Calendario degli spettacoli in Calabria
24 novembre 2026 | Teatro Rendano, Cosenza
21 Novembre 2026 | Teatro Politeama, Catanzaro
22 novembre 2026 | Teatro Francesco Cilea, Reggio Calabria
In una storia Instagram, Brunori ha scritto:
“Ma secondo voi potevano mancare le date in Calabria?”.