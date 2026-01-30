Tutto Brunori, appuntamento anche a Reggio: ‘Secondo voi poteva mancare la Calabria?’

Annunciate le nuove date, questa volta calabresi, dello spettacolo teatrale che unisce musica e parola e che vede l’artista protagonista sul palco in una dimensione intima e riflessiva

Nel 2026 Brunori Sas porta in scena Tutto Brunori, lo spettacolo teatrale che unisce musica e parola e che vede l’artista protagonista sul palco in una dimensione intima e riflessiva. Canzoni e monologhi si alternano dando forma a un racconto diretto, che attraversa temi personali e collettivi tra ironia, memoria e osservazione del presente.

Lo spettacolo affianca il repertorio musicale di Brunori Sas a momenti narrativi, in cui la dimensione del concerto dialoga con quella teatrale. Musica e parola si intrecciano in un flusso continuo che mette al centro la scrittura, la voce dell’artista e il rapporto ravvicinato con il pubblico.

Calendario degli spettacoli in Calabria

24 novembre 2026 | Teatro Rendano, Cosenza

21 Novembre 2026 | Teatro Politeama, Catanzaro

22 novembre 2026 | Teatro Francesco Cilea, Reggio Calabria

In una storia Instagram, Brunori ha scritto: