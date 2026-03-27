Francesca Michielin annuncia il tour estivo 2026: unica data nel reggino

Sulla scia del successo del suo primo live all’Arena di Verona che a ottobre 2025 ha registrato oltre 10.000 presenze, e dopo aver sorpreso lo scorso sabato il pubblico del Festival di Sannolo a Milano con un’esibizione inaspettata, Francesca Michielin ha annunciato Strega comanda / Summer tour, il nuovo tour – prodotto da Vivo Concerti – in programma per l’estate 2026, che toccherà anche la nostra regione.

Francesca Michielin attraverserà il Paese da nord a sud, tra litorali e alta quota, per condividere con il pubblico di alcune delle location più suggestive d’Italia la sua nuova fase artistica. La cantautrice farà tappa anche in Calabria il 19 agosto a Stelletanone di Laureana di Borrello (Rc).

Il concerto si terrà in piazza Santa Maria della Minerva, organizzato dal Comitato per i festeggiamenti in onore di San Rocco, unica data nella provincia di Reggio Calabria. L’ingresso è gratuito.

Francesca Michielin è una cantautrice e musicista veneta, diventata famosa nel 2011, quando ha vinto la quinta edizione del talent show X Factor Italia. Da allora, ha pubblicato diversi album, ricevendo riconoscimenti per la sua musica, che spazia tra pop, indie e generi alternativi.

Michielin è anche nota per il suo impegno sociale e per la sua voce unica, che le ha permesso di partecipare a festival musicali nazionali e internazionali. Nel 2016, ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest con il brano “No Degree of Separation“. Oltre alla carriera musicale, Francesca è attiva sui social media e si esprime su temi rilevanti, rendendola una figura molto seguita e ammirata nel panorama musicale italiano.