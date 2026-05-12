Melito in lutto per la scomparsa di Mimmo Franco: ‘Un vero signore, nel calcio e nella vita’

Melito Porto Salvo piange la scomparsa di Mimmo Franco, figura molto conosciuta e stimata nel territorio. La sua morte lascia un profondo dolore nella comunità melitese e non solo, dove in tanti lo ricordano per il suo impegno nello sport, nel sociale e per le sue qualità umane.

Generoso, disponibile, sempre pronto ad aiutare senza chiedere nulla in cambio, Mimmo Franco è stato per molti un punto di riferimento autentico. Un uomo capace di lasciare un segno non solo nel mondo del calcio, ma anche nella vita quotidiana di chi ha avuto modo di conoscerlo.

Il cordoglio del Comune di Melito Porto Salvo

A esprimere il cordoglio della città sono stati il sindaco Tito Nastasi e l’Amministrazione Comunale di Melito Porto Salvo:

“Il Sindaco Tito Nastasi e l’Amministrazione Comunale di Melito di Porto Salvo esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa del caro concittadino Mimmo Franco, un vero signore, nel calcio e nella vita.

Con il suo esempio, la sua correttezza, la sua passione e le sue straordinarie doti umane, ha rappresentato per tanti giovani e per l’intera comunità un punto di riferimento autentico sia come educatore che come sportivo.

La sua scomparsa lascia un profondo senso di vuoto in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo, apprezzarne l’umanità, la disponibilità e l’amore sincero per il territorio e per i valori più nobili dello sport.

Oggi tutta Melito si stringe attorno alla famiglia, condividendone il dolore”.

La fine di un’epoca per sport e sociale

La scomparsa di Mimmo Franco segna per Melito Porto Salvo realmente la fine di un’epoca. Il suo nome resterà legato ai valori più semplici e veri dello sport: rispetto, correttezza, passione e attenzione verso i giovani. In queste ore il territorio si raccoglie nel dolore, rendendo omaggio a una persona che ha saputo farsi voler bene con i gesti, con la presenza e con un modo di essere discreto ma profondo.