Serie C: i risultati e le squadre qualificate al secondo turno nazionale

Si è concluso il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Il campo ha promosso Lecco, Ravenna, Casarano, Salernitana e Potenza, le cinque squadre che proseguono la corsa verso la Serie B.

Il Ravenna ha pareggiato 1-1 contro il Cittadella, chiudendo il doppio confronto sul 3-3. Stesso risultato per il Lecco contro la Pianese, con il 2-2 complessivo che ha premiato i lombardi.

Grande impresa del Casarano, capace di ribaltare la sconfitta dell’andata con un netto 3-0 sul campo del Renate. Avanti anche la Salernitana, dopo l’1-1 con la Casertana, mentre il Potenza ha completato il proprio percorso superando 3-1 il Campobasso e chiudendo il confronto sul 6-1 complessivo.

Oggi il sorteggio del secondo turno nazionale

Adesso il tabellone entra nella fase decisiva. Oggi, giovedì 14 maggio, è in programma il sorteggio del secondo turno nazionale, che vedrà l’ingresso delle seconde classificate dei tre gironi della regular season: Union Brescia, Ascoli e Catania che saranno anche teste di serie insieme al Ravenna, migliore tra le formazioni qualificate dal turno appena concluso. Dall’altra parte dell’urna ci saranno Lecco, Casarano, Salernitana e Potenza.

Il secondo turno nazionale si giocherà ancora con gare di andata e ritorno: andata domenica 17 maggio, ritorno mercoledì 20 maggio. In caso di parità al termine del doppio confronto, passerà la squadra testa di serie. Otto squadre ancora in corsa. Quattro posti disponibili per continuare a sognare. La Serie C entra nella sua fase più calda, dove ogni dettaglio può pesare e dove il margine d’errore diventa sempre più sottile.

SECONDO TURNO FASE NAZIONALE:

(andata domenica 17 maggio/ritorno mercoledì 20 maggio)

FINAL FOUR:

Semifinali: and. domenica 24 maggio/ritorno mercoledì 27 maggio

Finale: and. martedì 2 giugno/rit. domenica 7 giugno