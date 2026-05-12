Balneari, SIB: ‘Bene l’intervento della Regione. Governo e Parlamento seguano l’esempio della Calabria’

"Abbandonare le polemiche e seguire l'esempio calabrese": il SIB lancia un appello a Governo e Parlamento per salvare migliaia di imprese balneari

“Le due nuove leggi approvate, dalla Regione Calabria sono una risposta concreta e fattiva all’esigenza di salvaguardare aziende, perlopiù a conduzione familiare, e un modello di balneazione che si è costruito sul territorio superando storiche difficoltà aggravate, quest’anno, dal recente ciclone Harry che ha distrutto o seriamente danneggiato innumerevoli aziende – hanno dichiarato Antonio Capacchione, presidente del S.I.B. – FIPE aderente a Confcommercio e Antonio Giannotti, presidente S.I.B. Calabria.

Dalla Regione Calabria arriva un importante segnale di attenzione, serietà e di capacità amministrativa anche per una corretta applicazione della Direttiva Bolkestein. Come ripetutamente chiarito dalla Corte di Giustizia il presupposto per la sua applicazione è la scarsità della risorsa che in Calabria non c’è, come evidenziato, del resto, dal Presidente Roberto Occhiuto.

Leggi anche

Verifica delle risorse e messa a gara

Doveroso, quindi, che la messa a gara delle concessioni demaniali marittime, attualmente vigenti, presupponga una verifica concreta e puntuale dell’impossibilità del rilascio di nuove concessioni. Così come è ragionevole e doveroso prorogare le concessioni di quelle aziende colpite dal ciclone per poter ammortizzare gli ingenti investimenti occorrenti per il ripristino della loro funzionalità”.

Rilevante e significativa la circostanza che questi provvedimenti siano stati approvati all’unanimità del Consiglio Regionale della Calabria a conferma della loro giustezza.