Reggina-Messina, udienza al TFN terminata: si attende adesso il dispositivo

È durata circa quarantacinque minuti l’udienza di questa mattina presso la sede del Tribunale Federale Nazionale. Una vicenda delicata, che riguarda la regolarità di alcuni atti federali legati alla società peloritana. Secondo la tesi sostenuta dal club amaranto, l’ACR Messina sarebbe stato iscritto al campionato e avrebbe successivamente sottoscritto diversi contratti con calciatori attraverso un amministratore che, in quel momento, era destinatario di un provvedimento federale di inibizione ancora in corso di esecuzione.

I presenti all’udienza

Per la Reggina erano presenti il presidente Virgilio Minniti, il direttore generale Praticò e l’avvocato Sbarbaro. Per l’ACR Messina, invece, erano presenti l’avvocato Chiacchio, il presidente Justin Davis e il socio Morris Pagniello.

All’udienza hanno preso parte anche Nazario Matachione, presidente del Savoia, e l’avvocato Nostro, in rappresentanza delle società Acireale e Sancataldese.

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La decisione attesa nelle prossime ore

Adesso l’attenzione si sposta sul dispositivo, atteso nelle prossime ore. Per conoscere invece le motivazioni della decisione bisognerà attendere diversi giorni. La Reggina ha chiesto l’esclusione del Messina dal campionato di serie D.