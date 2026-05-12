Nissa, Giovannone: ‘Contro gli amaranto un partitone. I play off servono, ma…’

Ai canali ufficiali del club il presidente della Nissa Giovannone ha fatto il punto sul campionato, ha presentato la finale play off e parlato dei ripescaggi: “Siamo soddisfatti perchè lo scorso anno abbiamo chiuso al sesto posto e a trenta punti dalla Reggina, quest’anno siamo finiti avanti. C’è stata questa sorpresa del Savoia, pazienza. Adesso ci giochiamo i play off nei quali ci sono stati dei risultati a sorpresa come l’eliminazione della Pistoiese. Per quello che riguarda la griglia adesso davanti a noi ci troviamo la Reggina che avremo di fronte domenica e sarà una partitona.

Se vogliamo puntare ai ripescaggi dobbiamo battere la Reggina, ritengo per questa sia una gara importante, starò accanto alla squadra e desidero lo facciano anche tutti i tifosi. Una finale play off che potrebbe diventare anche il passaggio alla serie C. Non è vero quello che dicono e cioè che i play off non servono a nulla, lo dimostrano gli ultimi ripescaggi. Certo, non bisognerebbe andare oltre la quarta posizione nella graduatoria generale.

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Quest’anno abbiamo costruito una corazzata spendendo gli stessi soldi della Scafatese. Loro hanno vinto il campionato e noi non ci siamo riusciti, però abbiamo fatto un grande campionato superando di un punto la Reggina. Adesso contro gli amaranto ci sarà il round finale. Arrivare a due punti dalla promozione e un punto avanti rispetto alla Reggina non è perdere il campionato, ma quasi vincerlo. Io sono orgoglioso della mia squadra”.