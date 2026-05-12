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‘Caso Messina’: peloritani difesi dall’avv. Chiacchio. Le sue dichiarazioni

Udienza in presenza. Non accadeva da tre anni

12 Maggio 2026 - 09:48 | Redazione

Avvocato Chiacchio

All’udienza che avrà inizio a breve a difesa del Messina ci sarà l’avvocato Chiacchio il quale a messinasportiva.it ha dichiarato: “Siamo coscienti e consapevoli dell’importanza e della rilevanza del giudizio che andiamo ad affrontare, tanto è vero che il Tfn ha disposto che il procedimento si svolga in presenza. Siamo fiduciosi in un pieno proscioglimento e quindi auspichiamo che venga accolta la nostra richiesta di rigetto del ricorso della Reggina e delle istanze delle altre società che si sono inserite nel procedimento”.

Il Tribunale Federale Nazionale non si riuniva in presenza addirittura da tre anni. Nel pomeriggio è atteso il dispositivo del Tfn, che invece dovrebbe pubblicare le relative motivazioni nei giorni successivi.

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