‘Caso Messina’: peloritani difesi dall’avv. Chiacchio. Le sue dichiarazioni

All’udienza che avrà inizio a breve a difesa del Messina ci sarà l’avvocato Chiacchio il quale a messinasportiva.it ha dichiarato: “Siamo coscienti e consapevoli dell’importanza e della rilevanza del giudizio che andiamo ad affrontare, tanto è vero che il Tfn ha disposto che il procedimento si svolga in presenza. Siamo fiduciosi in un pieno proscioglimento e quindi auspichiamo che venga accolta la nostra richiesta di rigetto del ricorso della Reggina e delle istanze delle altre società che si sono inserite nel procedimento”.

Il Tribunale Federale Nazionale non si riuniva in presenza addirittura da tre anni. Nel pomeriggio è atteso il dispositivo del Tfn, che invece dovrebbe pubblicare le relative motivazioni nei giorni successivi.