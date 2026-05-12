Calcio a 5: per la Cadi Futura Under 19 è il giorno della verità

Dopo il rocambolesco 5-5 dell’andata, stasera alle 19 al PalaCatania, casa della Meta Campione d’Italia della Serie A, si decide chi volerà ai quarti di finale scudetto della categoria. I ragazzi di mister Scopelliti vogliono emulare l’Under 17, vittoriosa poche ore fa proprio in Sicilia, proprio contro i rosso-blu. Chi vince passa, e troverà il Castellana.

La Cadi Antincendi Futura con un sogno nel cassetto e una scia di entusiasmo alle spalle ci proverà. Stasera alle 19, sul parquet del PalaCatania andrà in scena il ritorno dell’ottavo di finale nazionale Under 19. Sfida di ritorno, senza vie di fuga: chi vince passa il turno e conquista un posto d’onore nei quarti di finale scudetto.In caso di parità si volgerà verso tempi supplementari ed eventualmente rigori. Ad attendere i gialloblu, in caso di successo, ci sarebbe la forte formazione pugliese del Castellana. Ma prima di pensarci, c’è da provare a scrivere un’altra pagina di storia contro l’avversario di sempre, da anni ormai, in questi spareggi tra Calabria e Sicilia.