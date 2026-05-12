Reggio, benemerenze ai volontari della Croce Rossa Italiana – FOTO

Nella suggestiva cornice della Sala “F. Perri” di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si è svolta nella giornata del 9 maggio 2026 la cerimonia di consegna delle Benemerenze del “Tempo della Gentilezza” nella classe di “Bronzo” e delle croci di anzianità dedicate ai volontari della Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa, promossa dal Comitato di Reggio Calabria della CRI, ha rappresentato un importante momento di riconoscimento per tutti quei volontari che, durante la difficile emergenza pandemica del 2020, si sono distinti per impegno, dedizione e spirito di servizio verso la comunità. Nel corso della manifestazione sono state inoltre consegnate le croci di anzianità per i 15, 25 e 35 anni di servizio, simbolo concreto di una lunga esperienza vissuta accanto ai più fragili.

Trentacinque anni di servizio e riconoscimenti

Particolarmente toccante è stato il momento della consegna della Croce di anzianità e d’eccellenza per i 35 anni di attività al volontario Salvatore Dugo che, visibilmente emozionato, ha ricevuto l’onorificenza tra gli applausi dei presenti.

Sono stati inoltre consegnati riconoscimenti speciali a:

Tita La Rocca, responsabile dei servizi sanitari della Caritas;

Dott. Filippo Frattima, direttore sanitario della CRI Reggio Calabria;

Memoria del dottor Giuseppe Barracato;

Volontaria Caterina Spena.

Autorità e associazioni presenti

Alla cerimonia hanno preso parte i vertici regionali della CRI, tra cui il Presidente Regionale Gianfranco Arcuri, l’Ispettrice Regionale Calabria del Corpo delle Infermiere Volontarie, S.lla Cinzia Fabiano e il Capitano Silvestro Passarelli. Erano presenti inoltre rappresentanti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e della Protezione Civile.

Hanno partecipato anche diverse associazioni del territorio, tra cui il Lions Club Reggio Calabria Castello Aragonese, la FIDAPA BPW Italy sezione di Reggio Calabria e il Rotary.

A rendere ancora più suggestiva la serata è stata l’illuminazione di rosso di Palazzo San Giorgio, sede dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria: un “rosso cuore” che ha richiamato i valori universali di umanità e solidarietà.