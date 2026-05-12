Dal campo al Tribunale: ricorso sul ‘Caso Messina’. Cosa chiede la Reggina

Dopo la vittoria contro l’Athletic Palermo e in attesa della sfida con la Nissa, con la terza finale consecutiva dei playoff di Serie D, per la Reggina l’attenzione adesso si sposta dal campo alle aule della giustizia sportiva.

Questa mattina, nella sede romana del Tribunale Federale Nazionale, è prevista la trattazione del ricorso presentato dal club amaranto contro l’ACR Messina. Una vicenda delicata, che riguarda la regolarità di alcuni atti federali legati alla società peloritana.

Il nodo dell’amministratore inibito

Secondo la tesi sostenuta dalla Reggina, l’ACR Messina sarebbe stato iscritto al campionato e avrebbe poi sottoscritto diversi contratti con calciatori attraverso un amministratore che, in quel momento, sarebbe stato destinatario di un provvedimento federale di inibizione ancora in corso di esecuzione.

È questo il punto centrale del ricorso amaranto. Perchè qualsiasi atto compiuto da un soggetto inibito dovrebbe essere considerato nullo, non sanabile e privo di effetti fin dall’origine. In sostanza, come se non fosse mai stato prodotto.

La tesi della Reggina

Da questa impostazione deriva il passaggio più rilevante del ricorso. Se l’atto originario fosse ritenuto viziato, secondo la Reggina anche tutti gli atti successivi verrebbero travolti. Il riferimento riguarda l’accettazione della domanda di iscrizione, il deposito dei contratti dei calciatori e gli eventuali provvedimenti collegati alla ratifica del titolo sportivo riconosciuta dalla FIGC.

Una catena di atti che, secondo il club amaranto, nascerebbe da un vizio iniziale tale da renderli di fatto inesistenti.

La richiesta: esclusione del Messina

Sulla base di questa ricostruzione, la Reggina ritiene che il Messina debba essere escluso.

La decisione del Tribunale Federale Nazionale diventa quindi un passaggio molto atteso. Da una parte il percorso sportivo, con la squadra pronta alla finale playoff contro la Nissa. Dall’altra il fronte giudiziario, che potrebbe incidere in modo pesante sulla classifica finale del campionato. Per gli amaranto sono ore di attesa. Il campo ha già dato il suo primo verdetto. Ora la parola passa al Tribunale.