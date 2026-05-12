Aeroitalia annuncia il nuovo collegamento estivo da Lamezia

Aeroitalia amplia la propria offerta per l’estate 2026 e annuncia una nuova rotta dall’Aeroporto Lamezia Terme “Sant’Eufemia” verso Cagliari, oltre alla ripresa dei collegamenti diretti per Perugia. Entrambe le rotte saranno operative da giugno 2026 e arricchiranno il network nazionale di Aeroitalia. I voli diretti tra Lamezia Terme e Cagliari rappresentano una novità per il mercato, offrendo nuove opportunità di collegamento tra Calabria e Sardegna nei mesi estivi. Allo stesso tempo, la ripresa dei voli per Perugia rafforza l’offerta verso l’Umbria, confermando l’impegno della compagnia nel garantire più connessioni tra le regioni italiane.

Dettaglio delle frequenze

Lamezia Terme – Cagliari

Dal 4 luglio al 29 agosto 2026, sarà attivo il volo due volte a settimana, ogni martedì e sabato.

Partenza da Lamezia Terme alle 13.20 (arrivo a Cagliari alle 14.35 mentre il volo da Cagliari parte alle 11.20 (arrivo a Lamezia Terme alle 12.35).

La rotta sarà operata con Boeing 737 da 189 posti.

Lamezia Terme – Perugia

Dal 18 giugno al 13 settembre 2026, sarà attivo il volo due volte a settimana, ogni giovedì e domenica.

Partenza da Lamezia Terme alle 16.30 (arrivo a Perugia alle 18.10) mentre il volo da Perugia parte alle 14.00 (arrivo a Lamezia Terme alle 15.40).

La rotta sarà operata con ATR 72-600 da 68 posti.

Massimo Di Perna, Chief Commercial Officer di Aeroitalia, ha commentato:

“Con la nuova rotta per Cagliari e il ripristino dei voli per Perugia da Lamezia Terme, confermiamo la volontà di Aeroitalia di rafforzare la connettività delle regioni italiane, offrendo soluzioni di viaggio comode, rapide e pensate per le esigenze dei nostri passeggeri. La Calabria è una terra meravigliosa da scoprire e con questi collegamenti estivi, vogliamo sostenere ulteriormente sia il turismo incoming nella regione che la mobilità dei calabresi verso la Sardegna e l’Umbria. Il nostro impegno è facilitare il turismo e generare nuove opportunità economiche, grazie a una rete di trasporti sempre più capillare. In tal senso, continueremo a investire in nuove rotte per creare valore aggiunto alle comunità locali e a tutti i viaggiatori”.

Marco Franchini, Amministratore Unico di Sacal, ha commentato:

“Accogliamo con grande soddisfazione l’ampliamento dell’offerta di Aeroitalia da Lamezia Terme, che rafforza il ruolo strategico del nostro aeroporto nella connettività nazionale e nello sviluppo del territorio. Il nuovo collegamento diretto con Cagliari rappresenta una novità di assoluto rilievo: per la prima volta il nostro scalo collegherà direttamente Calabria e Sardegna, creando nuove opportunità di mobilità, scambio e crescita tra due territori accomunati da una forte vocazione turistica e culturale. Questo collegamento va oltre il semplice servizio ai passeggeri, configurandosi come una concreta leva di sviluppo per il turismo, gli scambi e la mobilità interregionale. Guardiamo con grande favore anche al collegamento con Perugia, che torna a connettere due territori legati non solo dalla mobilità di una significativa comunità calabrese residente in Umbria, ma anche da interessanti prospettive di sviluppo turistico. Ci auguriamo che questa ripartenza stagionale possa presto trasformarsi in un collegamento annuale stabile. Aeroitalia conferma una visione concreta nel rafforzare i collegamenti tra città italiane, creando opportunità di crescita per i territori e contribuendo a rendere il trasporto aereo sempre più vicino alle esigenze di cittadini e viaggiatori.”

I biglietti sono disponibili sul sito www.aeroitalia.com e sui principali canali di prenotazione.