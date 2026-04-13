Reggio, al Teatro Cilea Mario Biondi celebra 20 anni di ‘This Is What You Are’

Sono passati 20 anni da quando la voce calda e profonda di Mario Biondi ha conquistato il grande pubblico all’estero e in Italia con il singolo This Is What You Are, diventato poi uno dei suoi brani più iconici e un classico contemporaneo del soul-jazz internazionale.

Per celebrare questo importante traguardo, esce il 12 settembre 2025 su tutte le piattaforme digitali una nuova versione del brano This Is What You Are (20Th Anniversary) (etichetta Beyond/ distribuzione The Orchard) risuonato da importanti e famosi musicisti della scena jazz internazionale quali Dennis Chambers (batteria), John Patitucci (basso), Antonio Faraò (pianoforte), Till Brönner (tromba), Chase Baird (sassofono) e da due suoi storici musicisti Massimo Greco (tastiere aggiunte), Marco Fadda (percussioni).

I festeggiamenti live iniziano nel 2026 con un tour organizzato e prodotto da Friends&Partners nei teatri delle più importanti città italiane.

Biografia Mario Biondi

La vocazione internazionale dell’artista era evidente sin dai primi anni della sua carriera. Appassionato di musica soul, nel 1988 aprì i concerti del grande Ray Charles, e divenne noto al pubblico in seguito alla pubblicazione in Giappone del singolo “This is what you are”, rilanciato in tutta Europa da Norman Jay, celebre dj della BBC1.

Recentissima la firma di un accordo live per Stati Uniti e Nord America con una delle più importanti agenzie di booking americane, che rappresenta importanti artisti del mondo jazz e soul.

L’artista italiano ha dedicato il 2019 alla scena internazionale, dove la sua musica è molto seguita e i suoi concerti spesso sold out.

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La voce calda, limpida e sicura, i suoi arrangiamenti e le tante esperienze avute fino ad oggi, incluse le colonne sonore di importanti film tra cui “Gli Aristogatti” con i brani Everybody Wants To Be a Cat (“Tutti quanti voglion fare il jazz”) e Thomas O’Malley (“Romeo il gatto del Colosseo”), l’hanno portato ad essere un artista completo, con tutte le caratteristiche di performer ed autore internazionale.

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