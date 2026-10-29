Sanità, Ranuccio: ‘C’è qualcosa che non torna nella gestione delle risorse regionali’

«C’è qualcosa che non torna nella gestione delle risorse della Regione Calabria . La Corte dei conti ha rilevato che, tra il 2022 e il 2025, oltre 16 milioni di euro destinati a ridurre le liste d’attesa non sono stati utilizzati».

È quanto dichiara il Vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Giuseppe Ranuccio, intervenendo sulle vicende emerse negli ultimi giorni.

«Parliamo di risorse che avrebbero potuto contribuire a garantire più visite, più esami, più prestazioni sanitarie. In una regione nella quale ottenere un appuntamento in tempi ragionevoli è diventato, per troppe persone, un problema quotidiano».

Sul punto, il Vicepresidente del Consiglio regionale richiama la smentita della società, sottolineando tuttavia la necessità di ulteriori chiarimenti.

Ranuccio pone quindi una serie di interrogativi sulla gestione delle risorse regionali e sulle verifiche relative alla vicenda Fincalabra-MPS.

«Perché non sono state utilizzate quelle risorse sanitarie? Quali interventi si intendono adottare per recuperare i ritardi? E quali verifiche sono state effettuate per chiarire il caso Fincalabra-MPS? Sono domande precise, alle quali ci aspettiamo risposte altrettanto precise».