Reggio, salta la vendita del Miramare: arriva l’alt dalle verifiche effettuate
Nuovo colpo di scena sulla vicenda legata alla compravendita dello storico e prestigioso immobile affacciato sullo Stretto
28 Ottobre 2026 - 18:55 | di Redazione
Nuovo colpo di scena sulla vicenda legata alla compravendita dello storico Hotel Miramare a Reggio Calabria. La trattativa avviata per l’alienazione del prestigioso immobile affacciato sulla Via Marina potrebbe aver subito una brusca battuta d’arresto a seguito degli accertamenti condotti dalle autorità competenti. L’operazione che avrebbe dovuto portare al passaggio di proprietà dell’iconica struttura ricettiva reggina verso una società con sede a San Marino sembrerebbe infatti essersi definitivamente arenata.
Hotel Miramare, possibile interdittiva alla società acquirente
Secondo quanto raccolto, sarebbe arrivata un’interdittiva alla ditta interessata, motivo per cui la vendita dell’Hotel Miramare sarebbe saltata a causa dell’esito negativo delle verifiche preventive effettuate dalla Prefettura.
I controlli di legalità propedeutici al perfezionamento della vendita avrebbero fatto emergere criticità decisive sul profilo societario dell’acquirente, attivando il provvedimento interdittivo che ne impedisce la definizione del passaggio dell’immobile.
La cessione del bene, considerata un tassello centrale per la rivalorizzazione del lungomare cittadino e il ripiano della casse comunali, tornerebbe dunque a un punto fermo dopo l’alt subito.
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