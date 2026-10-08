Reggio, vendita Miramare: è fatta, o quasi. C’è un ultimo step

Il prestigioso immobile del lungomare è stato venduto ma non è ancora finita: serve l'ok della Prefettura sulla società acquirente. Ecco il prezzo di vendita

Il Miramare è stato venduto. Lo storico albergo del lungomare di Reggio Calabria, immobile di proprietà comunale, è stato aggiudicato per 9 milioni e 100 mila euro a una società che opera in Italia ma ha sede legale a San Marino. L’ultimo passaggio, però, non è ancora compiuto. Perchè per la firma definitiva si attende il via libera della Prefettura.

Dopo le aste deserte, quindi, per l’albergo chiuso da anni si apre finalmente una prospettiva concreta.

Perché la firma non è ancora arrivata

Il rallentamento dipende dalla natura della società acquirente. Avendo sede legale fuori dall’Italia, a San Marino, e una serie di soci, la società ha le dinamiche tipiche delle realtà internazionali, e per questo le verifiche richiedono più tempo.

I controlli sono più complessi e interessano diversi organi istituzionali. E il Comune è in attesa che la Prefettura dia il proprio via libera. Solo dopo queste verifiche, e dopo l’ok di tutti gli organi competenti, si potrà procedere con la firma definitiva. Per questo, pur essendo stato individuato l’acquirente, il passaggio finale richiede ancora tempo.

Per quanto riguarda il nome, al momento non si conosce la denominazione della società acquirente, sulla quale al momento vige il riserbo.

Le quattro gare, atto per atto

Secondo gli atti pubblicati dal Settore Patrimonio sul portale Trasparenza del Comune, la vendita del Miramare è passata per quattro gare, tutte con il metodo delle offerte segrete e con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida:

Un immobile vincolato

L’edificio si trova in via Fata Morgana 1 ed è sottoposto a vincolo storico-artistico. Come precisato negli avvisi, la vendita è stata autorizzata nel 2010 dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, con prescrizioni e condizioni, e resta ferma la prelazione in favore della Soprintendenza.

Le facciate sono state oggetto nel 2022 di un restauro conservativo, con lavori su intonaci e decorazioni architettoniche nel rispetto del vincolo, su committenza del Comune di Reggio Calabria.

Chiuso da anni, il Miramare è uno degli edifici più riconoscibili del lungomare e uno dei simboli delle occasioni mancate della città.

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Il futuro dello storico albergo

La vicenda del Miramare continua a rappresentare uno dei capitoli più significativi della gestione del patrimonio immobiliare comunale. Per anni lo storico edificio è rimasto inutilizzato, nonostante la posizione privilegiata e il valore che riveste nella memoria collettiva dei reggini.

La vendita a investitori privati apre adesso una prospettiva diversa, anche se rimane da conoscere nel dettaglio quale sarà il progetto di recupero e valorizzazione della struttura. La questione immediata, però, è un’altra: quando arriverà il via libera della Prefettura?

Da questo passaggio dipenderà la possibilità di procedere con la conclusione formale dell’operazione. Il Miramare ha dunque trovato un acquirente e un prezzo di vendita. Ma per chiudere definitivamente una vicenda che si trascina da anni, manca ancora il completamento delle verifiche.