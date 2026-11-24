Medici di famiglia e specialisti ospedalieri provenienti dalla Calabria e dalla vicina Messina riuniti per il Convegno Regionale SIMPE. Spazio alla formazione, alla prevenzione e ai giovani pediatri

Riconoscere tempestivamente i sintomi, approfondire le patologie infiammatorie e rafforzare la collaborazione tra ospedale e territorio. Sono stati questi alcuni dei temi al centro del Convegno Regionale SIMPE Calabria, ospitato nella Sala Giuditta Legato del Consiglio regionale della Calabria, a Reggio Calabria.

Una giornata di aggiornamento scientifico, accreditata con crediti ECM, che ha registrato un’ampia partecipazione di medici e, soprattutto, di giovani pediatri.

L’iniziativa, promossa dalla sezione regionale della Società Italiana Medici Pediatri, presieduta dal dott. Antonino Putortì, con la responsabilità scientifica della dott.ssa Alessandra Falcone, ha approfondito i temi della reumatologia e dell’immunologia pediatrica attraverso un approccio multidisciplinare.

La salute dei bambini al centro del confronto

Febbre, dolori articolari e manifestazioni cutanee. Sintomi spesso comuni che, in alcuni casi, possono rappresentare i primi segnali di una malattia immunomediata, autoinfiammatoria o reumatologica.

La giornata è stata interamente dedicata all’infiammazione in età pediatrica, dalle basi fisiopatologiche alle manifestazioni cliniche più complesse, con l’obiettivo di fornire ai pediatri strumenti utili nella pratica quotidiana.

Ad aprire i lavori è stato il presidente Putortì, che ha tracciato il bilancio di un anno caratterizzato da tre corsi di aggiornamento dedicati a gastroenterologia, oculistica e reumatologia, dall’accreditamento di SIMPE Calabria presso il Garante regionale per l’infanzia e dall’avvio del progetto “Crescere insieme”.

L’iniziativa, ideata dalla consigliera dott.ssa Velletri in collaborazione con l’associazione Pandora, ha già mosso i primi passi nelle scuole dell’infanzia e primarie.

“I nostri eventi hanno la caratteristica di essere un punto di collegamento tra Università, Ospedale e Territorio”, ha sottolineato Putortì.

“Il sostegno che vi chiediamo passa attraverso l’adesione, ma soprattutto attraverso l’apporto delle idee che ognuno di noi può dare alla società, perché dalle idee nascono i progetti”.

Spazio ai giovani pediatri e alle nuove generazioni

Particolare attenzione è stata riservata ai giovani professionisti. Il presidente ha espresso l’auspicio di inserire nella programmazione del prossimo anno un evento scientifico interamente organizzato da loro.

Tra le prospettive future anche la possibilità di ospitare il prossimo convegno regionale nella Calabria centro-settentrionale. La programmazione sarà definita nel corso della prossima riunione del direttivo regionale.

In collegamento è intervenuto anche il dott. Pino Mele, presidente nazionale SIMPE, che ha richiamato l’attenzione sulle problematiche sociali legate all’infanzia: dalla povertà minorile alla denatalità, passando per le disuguaglianze territoriali che penalizzano il Mezzogiorno.

Il ricordo dei colleghi scomparsi e l’omaggio al dott. Gurnari

Non sono mancati momenti di commozione. Nel corso del suo intervento, Putortì ha voluto ricordare due colleghi scomparsi, il dott. Pino Quattrone e la dott.ssa Rita Pelle.

Il direttivo di SIMPE Calabria ha inoltre consegnato una targa al dott. Antonio Salvatore Gurnari, cofondatore della società scientifica, che si appresta ad andare in pensione.

Pediatra di famiglia e punto di riferimento sindacale per la FIMP, Gurnari ha contribuito alla nascita della SIMPE tredici anni fa.

Particolarmente significativa la dedica riportata sulla targa:

“Hai curato generazioni di bambini con la competenza del medico e la dolcezza di chi ama il proprio lavoro”.

Il medico ha ringraziato i colleghi, assicurando che continuerà a offrire il proprio contributo alla società scientifica.

Allattamento, prevenzione e sviluppo del sistema immunitario

Ad aprire la parte scientifica del convegno è stata la lettura magistrale della dott.ssa Maria Rosa Calafiore, dedicata al ruolo dell’allattamento nella prevenzione delle malattie infiammatorie.

Prima del suo intervento, la specialista ha portato i saluti della direttrice generale dell’ASP di Reggio Calabria, dott.ssa Berardi, e del dott. Iacopino.

Nel corso della relazione è stata evidenziata l’importanza del latte materno, non soltanto come alimento, ma come sistema biologico attivo in grado di contribuire allo sviluppo del sistema immunitario nei primi mille giorni di vita.

Da qui la necessità di sostenere l’allattamento attraverso interventi di sanità pubblica, sia in ospedale sia sul territorio.

Dallo streptococco all’artrite giovanile: l’importanza della diagnosi precoce

La prima sessione scientifica è stata dedicata alle infezioni streptococciche e alle loro complicanze immunomediate, con gli interventi della dott.ssa Alessandra Falcone, della prof.ssa F.F. Operto sulle PANDAS/PANS e della prof.ssa M. Valenzise sul ruolo della vitamina D.

Tra i messaggi emersi, l’importanza di effettuare il tampone faringeo sulla base dei sintomi e della valutazione del pediatra, evitando trattamenti non necessari nei bambini portatori sani dello streptococco.

La seconda sessione, presieduta dalla dott.ssa L. Cannatelli, ha approfondito le patologie infiammatorie osteo-articolari e sistemiche, con gli interventi della dott.ssa A. Vitale, della dott.ssa C. Cusmano e della prof.ssa R. Gallizzi.

Particolare attenzione è stata dedicata all’artrite idiopatica giovanile. Gonfiore articolare persistente, rigidità mattutina e zoppia sono alcuni dei segnali che, anche in presenza di dolore lieve, devono indurre il pediatra a valutare tempestivamente l’invio del bambino allo specialista.

Febbri ricorrenti, vasculiti e malattia di Kawasaki

La terza sessione, presieduta dalla dott.ssa A. Gurnari, ha affrontato il tema delle malattie autoinfiammatorie e delle vasculiti.

Ad intervenire sono stati la dott.ssa A. Spagnolo sulle febbri periodiche, il dott. G. Conti sulla vasculite IgA e la prof.ssa R. Gallizzi sulla malattia di Kawasaki.

Gli specialisti hanno ricordato l’utilità del diario della febbre e degli accertamenti anche tra un episodio febbrile e l’altro. Per la malattia di Kawasaki, invece, è stata ribadita l’importanza di un riconoscimento tempestivo per ridurre il rischio di complicanze coronariche.

Nel pomeriggio, la sessione presieduta dalla dott.ssa R. Lia è stata dedicata alla discussione dei casi clinici, presentati dai dottori M.G. Carlino, R. Dipasquale, A. Pascuzzo, P. Sinopoli e A. Sillitti, seguita dalla verifica dell’apprendimento attraverso il lavoro in piccoli gruppi.

Una rete tra ospedale e territorio per la salute dell’infanzia

Il convegno ha confermato l’importanza della collaborazione tra pediatria territoriale e specialistica ospedaliera, fondamentale per favorire diagnosi tempestive e percorsi assistenziali adeguati alle esigenze dei più piccoli.

L’evento, organizzato da Leukasia, è stato realizzato con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria e della FIMP Reggio Calabria.

La registrazione integrale dei lavori è disponibile sul canale YouTube di SIMPE Calabria.