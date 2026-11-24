Un episodio di nervosismo in pieno recupero e con la Reggina sotto di una rete contro l’Athletic Palermo. Il centrocampista Franchini, nel tentativo di impossessarsi del pallone, ha spinto un avversario in maniera evidente e sotto gli occhi del direttore di gara che ha immediatamente estratto il cartellino rosso. E’ arrivata la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto due giornate di squalifica al calciatore con questa motivazione: “Due turni di squalifica a FRANCHINI SIMONE (REGGINA 1914 SSD A R.L.) “per avere, a gioco fermo, spinto con entrambe le mani un calciatore avversario facendolo cadere a terra“.

Questa era una delle notizie attese dal tecnico Marchionni. Nelle prossime ore si dovrebbe sapere qualcosa in più sulle condizioni del difensore Lancini, uscito dal campo per un problema al ginocchio e l’aggiornamento sui tempi di recupero di Reis.