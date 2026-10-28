Reggina: il Ds Romairone annuncia Luca Bruno. Sostituirà Domenico Girasole

La Reggina si prepara ad accogliere un nuovo difensore. Si tratta di Luca Bruno, ex calciatore della Nissa, individuato dalla società amaranto per sostituire Domenico Girasole, ormai destinato a lasciare il club. A confermarlo è stato il direttore sportivo Giancarlo Romairone, intervenuto ai microfoni di Radio Febea al termine della sfida contro il CastrumFavara. Dopo l’analisi della partita e il passaggio dedicato alla situazione di Girasole, già approfonditi in un altro articolo del nostro giornale, il dirigente amaranto ha annunciato gli sviluppi della trattativa.

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“Con Bruno perfezioneremo nei prossimi giorni, abbiamo già parlato con la Nissa e abbiamo trovato un calciatore importante per sostituire un altro calciatore importante. Non volevamo perdere Domenico, ma ha deciso così”.

L’arrivo di Bruno dovrebbe quindi essere formalizzato nei prossimi giorni, con la Reggina pronta a inserire un nuovo elemento nel reparto arretrato dopo la decisione di Girasole di lasciare la squadra.