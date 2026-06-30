Olly Stadi ’27: annunciata una data anche al Franco Scoglio di Messina

Il tour OLLY STADI ’27 arriverà anche in Sicilia con la data allo Stadio Franco Scoglio di Messina, annunciata per il 6 luglio 2027, che completa il calendario definitivo. Il prossimo anno Olly sarà protagonista del suo primo tour negli stadi, che nelle prime 24 ore dall’annuncio ha già venduto oltre 150mila biglietti.

Il tour in 8 tappe – prodotto e organizzato da Magellano Concerti – partirà l’11 giugno allo Stadio Nereo Rocco di Trieste (data zero) e proseguirà il 16 giugno all’Allianz Stadium di Torino, il 19 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna, il 23 giugno allo Stadio San Siro di Milano, il 28 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 3 luglio allo Stadio San Nicola di Bari, il 6 luglio allo stadio Franco Scoglio di Messina e il 10 luglio allo Stadio Euganeo di Padova. La tappa a Messina sarà realizzata da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Messina guidato dal Sindaco Federico Basile. I biglietti per le date sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita tradizionali.

Il Gran Finale Tour e la band sul palco

Dopo il grande successo delle tre date sold out allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, lo scorso 18, 20 e 21 giugno, questa sera Olly salirà sul palco del ROCK IN ROMA all’Ippodromo delle Capannelle per la penultima data de IL GRAN FINALE TOUR. Queste date rappresentano la fine di un anno vissuto live sui palchi tra ippodromi, palazzetti (20 date in tutta Italia), stadi e grandi spazi, che ad oggi ha coinvolto 500 mila spettatori. Giovedì 3 luglio, si terrà la data finale alla Reggia di Caserta.

Ad accompagnare Olly sul palco c’è la sua band storica: Juli alla chitarra e direzione musicale, lo storico collaboratore Pierfrancesco Pasini (tastiere e chitarra), Raffaele Littorio “Rufio” (chitarra elettrica), Emanuele Nazzaro “Nazza” (basso), Dalila Murano (batteria), “Gas Gas” Gabriele Ippolito (sax) e Stefan Stancic (violino/tastiere), e Roberta Gea Gentile (cori e percussioni). Sax, violino, chitarre, tastiere e batteria si intrecciano per dare vita a un suono pieno, dinamico e sfaccettato, con arrangiamenti rinnovati in cui le sonorità si fanno più rock e graffianti.

Lo show si apre con un’intro orchestrale completamente rinnovata, con frasi battute a macchina firmate da “Ico” sullo schermo, e il suo cuore è la conclusione del percorso di Tutta Vita: a due anni dall’uscita dell’album, si chiude un capitolo importante con una scaletta che conta 18 platini e 7 ori, a cui si aggiungono gli 8 platini di Tutta Vita e i 2 platini de “Il mondo gira”.

L’album live e il successo di Tutta Vita

Il 10 luglio uscirà inoltre TUTTA VITA – LIVE (STADIO LUIGI FERRARIS), un album pensato per le 90.000 persone che hanno accolto Olly nella sua Genova, disponibile in digitale e in tiratura limitata in CD e vinile solo in pre-order tramite questo [link] fino a stasera, con consegna a partire dal 31 luglio. Il formato in tiratura limitata cd e vinile contiene le versioni live delle tracce di TUTTA VITA (SEMPRE), mentre il disco in digitale racchiude l’intera scaletta dei concerti genovesi oltre a restituire la forza viscerale e coinvolgente della dimensione live, dando spazio anche al set acustico.

IL GRAN FINALE arriva dopo il grande successo del TUTTA VITA TOUR 2025-2026, che ha visto Olly esibirsi nelle principali città italiane con 20 appuntamenti tutti sold out. Questi concerti sono stati l’occasioni per portare sul palco i brani di Tutta Vita (SEMPRE), l’album più ascoltato del 2025 (Epic Records/Sony Music Italy). Il disco – che conta otto dischi di platino – è un progetto capace di raccontare le esperienze e i sentimenti condivisi da un’intera generazione, ma che resta al tempo stesso profondamente intimo.