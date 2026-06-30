Rapina in una gioielleria di Rizziconi, il Pd di Taurianova: ‘Grazie alle forze dell’ordine’

"L'operazione ha consentito di individuare in tempi rapidi i presunti responsabili e recuperare la refurtiva". La nota del Pd

Il Partito Democratico di Taurianova, circolo “W. Schepis“, esprime il proprio ringraziamento alla Polizia di Stato e a tutte le Forze dell’Ordine per l’operazione che ha consentito di individuare in tempi rapidi i presunti responsabili della rapina compiuta ai danni della gioielleria Mazzù di Rizziconi e di recuperare la refurtiva.

Abbiamo scelto di attendere prima di intervenire pubblicamente, proprio per avere notizie più certe sugli accadimenti e per evitare valutazioni affrettate su una vicenda grave e delicata, ancora al vaglio degli inquirenti e dell’autorità giudiziaria.

Il nostro pensiero va alla comunità di Rizziconi, ai titolari dell’attività colpita e a tutti i cittadini che hanno vissuto con comprensibile preoccupazione quanto accaduto. Siamo, inoltre, particolarmente colpiti dal fatto che, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, tra le persone coinvolte nella vicenda figurerebbero anche cittadini taurianovesi.

Una circostanza che ci tocca da vicino e che impone una riflessione seria, senza generalizzazioni e nel pieno rispetto delle garanzie, sulla necessità di rafforzare la cultura della legalità, il senso di responsabilità collettiva e la fiducia nelle istituzioni. Allo stesso tempo, la rapidità dell’intervento rappresenta un segnale importante di presenza dello Stato e di capacità di risposta delle istituzioni.

Legalità e potenziamento della sicurezza nella Piana

È necessario, però, mantenere un approccio serio, responsabile e garantista. Le persone coinvolte sono, allo stato, presunte responsabili e ogni valutazione definitiva spetta alla magistratura, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza e delle garanzie previste dal nostro ordinamento.

Questa vicenda conferma quanto sia importante rafforzare la presenza dello Stato nella Piana, sostenendo il lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine con organici, mezzi e strumenti adeguati. La sicurezza dei cittadini e delle attività economiche non può essere affidata alla propaganda o alla paura, ma richiede istituzioni presenti, coordinate e messe nelle condizioni di operare con efficacia. Il PD Taurianova continuerà a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare sicurezza, legalità, tutela delle comunità locali e fiducia nelle istituzioni.

Loprete: “Grazie alle forze dell’ordine”

Il consigliere comunale PD Raffaele Loprete: