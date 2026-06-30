Elezioni metropolitane a Reggio, irregolarità nella lista ‘Metropolitani Moderati’

Si apre un nodo sulle elezioni metropolitane a Reggio Calabria. La lista Metropolitani Moderati, una delle liste presentate nell’area del centrodestra, non rispetta la quota di genere prevista per la composizione delle candidature.

Il problema riguarda il numero di uomini e donne presenti nell’elenco depositato. La lista è composta da 14 candidati consiglieri, ma al suo interno figurano 10 uomini e 4 donne. Una distribuzione che non rispetta il requisito previsto: su una lista da 14 nomi devono essere presenti almeno 6 donne (ovvero il 40% del totale), così da garantire l’equilibrio di genere.

La composizione della lista risulta quindi irregolare. A questo punto la decisione passa alla commissione elettorale, chiamata a valutare gli effetti della violazione e gli eventuali correttivi da applicare.

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L’ipotesi ritenuta più plausibile è quella della riduzione della lista, con l’esclusione degli ultimi 4 candidati uomini presenti nell’ordine di elenco. In questo caso potrebbero restare fuori Caruso Marco Giuseppe, Albertino Francesco, Carneri Massimo e Nicita Giovanni.

Con questa modifica, la lista passerebbe da 14 a 10 candidati complessivi, con 6 uomini e 4 donne, rientrando così nel rispetto della quota di genere.

Questa la composizione e l’ordine della lista Metropolitani Moderati depositata per le elezioni metropolitane:

Crea Antonino

Coluccio Giuseppe

Marcianò Michele

Vadalà Antonino

Gaudioso Roberto

Campolo Rocco Alberto

Caruso Marco Giuseppe

Albertino Francesco

Carneri Massimo

Nicita Giovanni

Curulli Francesca

Accardo Alessia

Romeo Teresa

Morabito Rosa Maria

La decisione finale spetterà alla commissione elettorale. Nei prossimi giorni sono attese novità ufficiali sul destino della lista e sull’eventuale esclusione dei candidati in eccesso.