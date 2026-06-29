Reggio, elezioni metropolitane: i NOMI delle liste ‘Forza Italia’ e ‘Metropolitani Moderati’
Verso il voto metropolitano a Reggio Calabria: definiti i nomi dei sindaci e consiglieri comunali inseriti nelle liste a sostegno del centrodestra
29 Giugno 2026 - 15:14 | di Redazione
In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, fissate per il prossimo 19 luglio 2026, lo schieramento di centrodestra ha ufficializzato le proprie liste.
La coalizione si presenta ai blocchi di partenza con tre formazioni: dopo “Patto dei Territori” ecco la lista ufficiale di “Forza Italia” e la compagine dei “Metropolitani Moderati”, ciascuna composta da 14 candidati tra amministratori locali, sindaci e consiglieri uscenti pronti a contendersi i seggi di Palazzo Alvaro.
I nomi dei candidati di Forza Italia e Metropolitani Moderati
Di seguito la composizione integrale delle due liste dello schieramento:
LISTA “FORZA ITALIA”
- Brizzi Pasquale
- Romeo Benito
- Morano Alberto
- Verduci Giovanni
- Barca Vincenzo
- Malara Francesco
- Vizzari Giuseppe Roberto
- Romeo Mario
- Viglianisi Raffaella
- Stillitano Francesca
- Polimeni Maria Stefania
- Franco Michela
- Panetta Jole
- Vacalebre Giuseppina Barbara
LISTA “METROPOLITANI MODERATI”
- Crea Antonino
- Coluccio Giuseppe
- Marcianò Michele
- Vadalà Antonino
- Gaudioso Roberto
- Campolo Rocco Alberto
- Caruso Marco Giuseppe
- Albertino Francesco
- Carneri Massimo
- Nicita Giovanni
- Curulli Francesca
- Accardo Alessia
- Romeo Teresa
- Morabito Rosa Maria
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie