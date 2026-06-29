City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio, elezioni metropolitane: i NOMI delle liste ‘Forza Italia’ e ‘Metropolitani Moderati’

Verso il voto metropolitano a Reggio Calabria: definiti i nomi dei sindaci e consiglieri comunali inseriti nelle liste a sostegno del centrodestra

29 Giugno 2026 - 15:14 | di Redazione

Palazzo Alvaro Città Metropolitana Provincia Reggio Calabria (2)

In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, fissate per il prossimo 19 luglio 2026, lo schieramento di centrodestra ha ufficializzato le proprie liste.

La coalizione si presenta ai blocchi di partenza con tre formazioni: dopo “Patto dei Territori” ecco la lista ufficiale di “Forza Italia” e la compagine dei “Metropolitani Moderati”, ciascuna composta da 14 candidati tra amministratori locali, sindaci e consiglieri uscenti pronti a contendersi i seggi di Palazzo Alvaro.

Leggi anche

I nomi dei candidati di Forza Italia e Metropolitani Moderati

Di seguito la composizione integrale delle due liste dello schieramento:

LISTA “FORZA ITALIA”

  1. Brizzi Pasquale
  2. Romeo Benito
  3. Morano Alberto
  4. Verduci Giovanni
  5. Barca Vincenzo
  6. Malara Francesco
  7. Vizzari Giuseppe Roberto
  8. Romeo Mario
  9. Viglianisi Raffaella
  10. Stillitano Francesca
  11. Polimeni Maria Stefania
  12. Franco Michela
  13. Panetta Jole
  14. Vacalebre Giuseppina Barbara

LISTA “METROPOLITANI MODERATI”

  1. Crea Antonino
  2. Coluccio Giuseppe
  3. Marcianò Michele
  4. Vadalà Antonino
  5. Gaudioso Roberto
  6. Campolo Rocco Alberto
  7. Caruso Marco Giuseppe
  8. Albertino Francesco
  9. Carneri Massimo
  10. Nicita Giovanni
  11. Curulli Francesca
  12. Accardo Alessia
  13. Romeo Teresa
  14. Morabito Rosa Maria

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Elezioni MetropolitaneForza ItaliaPalazzo AlvaroReggio Calabria Politica
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?