Reggio, elezioni Metropolitane: i nomi della lista di Cdx ‘Patto dei territori’
Tra i nomi presenti quelli del sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri, la consigliera comunale Maria Luisa Curatola e l’uscente consigliere metropolitano Rudi Lizzi
29 Giugno 2026 - 13:19 | Redazione
In vista delle elezioni metropolitane del 19 luglio 2026, prende forma anche la lista “Patto dei Territori”, una delle tre liste del centrodestra per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Tra i nomi presenti quelli del sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri, la consigliera comunale Maria Luisa Curatola e l’uscente consigliere metropolitano Rudi Lizzi.
I candidati della lista “Patto dei Territori”
- Domenico Maiolo, detto Miki
- Gianpietro Scarfò
- Letteria Ianni
- Pierpaolo Zavettieri
- Rudi Lizzi
- Mariateresa Reale
- Giuseppe Surace
- Filomena Marialuisa Curatola
- Stefano Umberto Marrapodi
- Donatella Maesano
- Grazia Morabito
- Fiorentino Riganò, detto Fiore
- Vincenzo Cavallaro
- Chiara Luccisano
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