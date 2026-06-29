City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio, elezioni Metropolitane: i nomi della lista di Cdx ‘Patto dei territori’

Tra i nomi presenti quelli del sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri, la consigliera comunale Maria Luisa Curatola e l’uscente consigliere metropolitano Rudi Lizzi

29 Giugno 2026 - 13:19 | Redazione

In vista delle elezioni metropolitane del 19 luglio 2026, prende forma anche la lista “Patto dei Territori”, una delle tre liste del centrodestra per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Tra i nomi presenti quelli del sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri, la consigliera comunale Maria Luisa Curatola e l’uscente consigliere metropolitano Rudi Lizzi.

I candidati della lista “Patto dei Territori”

  1. Domenico Maiolo, detto Miki
  2. Gianpietro Scarfò
  3. Letteria Ianni
  4. Pierpaolo Zavettieri
  5. Rudi Lizzi
  6. Mariateresa Reale
  7. Giuseppe Surace
  8. Filomena Marialuisa Curatola
  9. Stefano Umberto Marrapodi
  10. Donatella Maesano
  11. Grazia Morabito
  12. Fiorentino Riganò, detto Fiore
  13. Vincenzo Cavallaro
  14. Chiara Luccisano

Leggi anche

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Politica
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?