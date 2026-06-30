Calabria, detenuto aggredisce a pugni e schiaffi un ispettore

L'uomo è riuscito a raggiungere l'ufficio del comandante, distruggendo tutto ciò che ha incontrato sulla sua strada. La nota del Sappe

Un detenuto del reparto alta sicurezza del carcere di Rossano, a Corigliano-Rossano, nonostante fosse sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ha aggredito a pugni e schiaffi l’ispettore di sorveglianza generale, inveendo contro il personale di Polizia penitenziaria.

Il detenuto è riuscito a raggiungere l’ufficio del comandante distruggendo ciò che ha incontrato sulla sua strada. Lo rende noto il sindacato Sappe.

L’intervento della Polizia penitenziaria e i feriti

“Solo il pronto intervento dei poliziotti penitenziari presenti – affermano in una nota Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario nazionale – ha scongiurato il peggio”.

Gli agenti, con scaltrezza e professionalità, sono riusciti a mettere in sicurezza il detenuto, riportandolo nella sua camera di pernottamento. Il personale aggredito, invece, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, ove sono state certificate lesioni guaribili in 8 giorni.

L’allarme del sindacato sulla sicurezza

“Purtroppo – concludono i sindacalisti – duole registrare l’ennesima aggressione nel reclusorio Rossanese, ove la sicurezza del personale in servizio viene ormai troppo spesso minata e violata da detenuti che non rispettano le regole e le persone. La complessità dell’istituto rossanese necessita di una particolare e quotidiana attenzione istituzionale”.

Fonte: Ansa Calabria