I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi: tappa a Messina nel 2027

La band tornerà a calcare i palchi dei principali stadi italiani la prossima estate per la terza volta

10 Marzo 2026 - 15:08 | Comunicato Stampa

Pinguini Tattici Nucleari

Dopo il video spoiler circolato sui social nelle scorse ore in cui la band ha giocato ironicamente sull’attesa dei fan per un nuovo ritorno live, i Pinguini Tattici Nucleari annunciano oggi il TOUR STADI 2027, con cui la band tornerà a calcare i palchi dei principali stadi italiani la prossima estate per la terza volta.

I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Nel suo viaggio, il TOUR STADI 2027 toccherà anche la Sicilia con la tappa che si terrà il 3 luglio a Messina, allo Stadio Franco Scoglio. L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina.

Queste le date del tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, che lascerà il segno nell’estate 2027. Per quanto riguarda la data e la venue di Napoli verranno comunicate informazioni a breve. Altre sorprese verranno ancora annunciate nei prossimi mesi.

TOUR STADI 2027: tutte le date annunciate

PINGUINI TATTICI NUCLEARI – TOUR STADI 2027

  • 04 giugno 2027 – Bibione
  • 08 giugno 2027 – Bologna
  • 12 giugno 2027 – Torino
  • 17 giugno 2027 – Milano
  • 21 giugno 2027 – Padova
  • 24 giugno 2027 – Bari
  • TBC – Napoli
  • 03 luglio 2027 – Messina
  • 08 luglio 2027 – Roma
locandina pinguini tttici nucleari stadio scoglio messina

Il successo 2025: sold out, record e numeri da top band

Questo annuncio arriva dopo un successo grandioso della band che non solo ha registrato con HELLO WORLD – TOUR STADI 2025 9 date sold out e oltre 420 mila biglietti venduti, ottenendo una definitiva consacrazione firmando uno spettacolo capace di ridefinire i confini delle produzioni nazionali per concept, impatto visivo e dimensione internazionale, ma ha anche dominato il panorama musicale italiano avendo all’attivo 86 Platini e 11 ori.

I Pinguini Tattici Nucleari si confermano come unica band nella TOP10 delle classifiche annuali del 2025 con l’album “Hello World” e con 4 singoli in top 100.

Nel 2025 i Pinguini sono stati fra gli artisti con più album contemporaneamente in classifica settimanale, con fino a 5 album presenti nella Top 100 nella stessa settimana (record condiviso con Marracash, Sfera Ebbasta e Tony Boy).

Anche nelle radio italiane i Pinguini Tattici Nucleari si sono affermati come uno dei gruppi più ascoltati, con tutti i singoli tratti dall’album “Hello Word” arrivati al primo posto nelle classifiche di airplay e i tre brani “Bottiglie Vuote”, “Amaro” e “Islanda” presenti nella top100 nella classifica annuale radiofonica dei brani più trasmessi (fonte EarOne).

Messina Musica