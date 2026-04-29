Reggina-Sambiase, ultimo atto del campionato. Al via la prevendita dei biglietti
Gli amaranto ospitano la compagine calabrese che domenica scorsa ha fermato la Nissa
29 Aprile 2026 - 11:04 | Redazione
AS Reggina 1914 comunica che è attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Sambiase, in programma domenica 3 maggio alle ore 15 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la 34ª giornata del campionato di Serie D girone I.
PREZZI BIGLIETTI
CURVA SUD € 10 + diritti di prevendita Vivaticket
TRIBUNA LATERALE € 20 + diritti di prevendita Vivaticket
TRIBUNA LATERALE UNDER 14 € 13,50 + diritti di prevendita Vivaticket
TRIBUNA CENTRALE € 30 + diritti di prevendita Vivaticket
VIP € 40 + diritti di prevendita Vivaticket
Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto on line.
I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso lo Store ufficiale, corso Garibaldi 505 nei seguenti orari:
dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
Domenica mattina dalle ore 11 alle 13
Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).
SETTORE OSPITI
€ 10 + diritti di prevendita Vivaticket. Non è possibile acquistare il biglietto allo stadio.
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