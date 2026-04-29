Truffa del “finto carabiniere”, il Comune di Cardeto ringrazia l’Arma per l’operazione svolta con successo

"Grazie alla professionalità, alla tempestività e alla determinazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri di Cardeto, è stato possibile ricostruire l’accaduto, individuare i responsabili e assicurare alla giustizia il presunto autore del reato"

“L’amministrazione comunale esprime vivo apprezzamento e sentite congratulazioni all’Arma dei Carabinieri, in particolare alla Stazione di Cardeto, per la brillante attività investigativa che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare e agli arresti domiciliari del colpevole.

L’operazione trae origine da un episodio avvenuto nel luglio 2024 sul territorio cardetese, quando una cittadina è rimasta vittima del noto raggiro del cosiddetto “finto carabiniere”, una truffa particolarmente odiosa che colpisce soprattutto le persone più fragili facendo leva su paure e affetti familiari.

Grazie alla professionalità, alla tempestività e alla determinazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri di Cardeto, è stato possibile ricostruire l’accaduto, individuare i responsabili e assicurare alla giustizia il presunto autore del reato. Un risultato importante che restituisce fiducia alla comunità e conferma la costante attenzione delle Forze dell’Ordine nella tutela dei cittadini.

Letta l’ordinanza, siamo molto soddisfatti di aver appreso che l’impianto di videosorveglianza comunale è stato prezioso per l’attività d’indagine intrapresa dai carabinieri, rivelandosi uno strumento utile a supporto delle indagini. Un elemento che accogliamo con particolare soddisfazione, in quanto testimonia la validità degli investimenti effettuati dall’Amministrazione in materia di sicurezza in questi ultimi anni.

Proprio alla luce di tali risultati, l’Amministrazione comunale continuerà a lavorare in stretta collaborazione con le forze dell’ordine, continuando a investire in sistemi di videosorveglianza sempre più innovativi ed efficienti, al fine di garantire un controllo ancora più capillare del territorio e una maggiore tutela dei nostri cittadini.

Rinnoviamo, pertanto, il nostro ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, nello specifico ai militari della Stazione Locale di Cardeto guidati dal Comandante Mar. Lorenzo Mancuso, per l’impegno quotidiano e per l’importante servizio svolto a favore della nostra collettività”.