Meccanica metropolitana, Battaglia: ‘Ora qualità, innovazione e alleanze per la sfida industriale’

Presentato nella sede Hitachi di Torrelupo, il progetto “Meccanica metropolitana. Qualificazione e sinergie per lo sviluppo della filiera”, realizzato dalla Camera di Commercio in collaborazione con Hitachi Rail STS Spa per la promozione dello sviluppo del comparto: un percorso di accompagnamento e di supporto che ha interessato circa trenta imprese reggine che operano nella filiera, coinvolte in momenti di incontro e di conoscenza finalizzati all’attivazione di collaborazioni imprenditoriali. Presente il Viceministro delle imprese e Made in Italy, Valentino Valentini, insieme ai massimi rappresentanti istituzionali e alle autorità civili e militari.

Nel suo intervento, il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria ha chiarito: “Porto i saluti dell’Amministrazione a questo momento di confronto e condivisione. Il progetto è la dimostrazione che quando istituzioni, imprese e grandi player industriali lavorano insieme, si possono costruire percorsi reali di sviluppo. Grazie alla Camera di Commercio di Reggio Calabria e a Hitachi per aver creduto in questa iniziativa e per aver coinvolto tante imprese del nostro territorio, accompagnandole in un processo di crescita. È anche da qui che nasce il futuro: dalla capacità di fare rete. La filiera meccanica reggina ha competenze, storia e potenzialità straordinarie. Tuttavia, oggi più che mai, per competere serve qualità, innovazione e integrazione. Questo progetto va esattamente in questa direzione: qualificare le imprese, rafforzarne le competenze e creare connessioni che generino valore”.

Lo stabilimento Hitachi e la transizione industriale

“Tuttavia – ha poi aggiunto – non possiamo dimenticare il percorso che ci ha portato fin qui. La transizione dell’ex AnsaldoBreda al gruppo Hitachi, completata nel 2015, grazie al contributo del governo Renzi, ha rappresentato un passaggio decisivo per il nostro territorio. L’azione governativa ha incluso il supporto al piano industriale, che ha portato alla produzione dei treni Caravaggio a Reggio Calabria, e l’integrazione della fabbrica nel piano Industria 4.0, aprendo la strada a nuovi investimenti. Rispetto a quanto accaduto a Palermo, ad esempio, lo stabilimento di Reggio Calabria non solo è stato tutelato, ma è diventato protagonista di una nuova fase industriale, con produzioni strategiche come i treni regionali ad alta capacità e con l’inserimento nei nuovi processi di innovazione”.

Ricordo inoltre che il nostro stabilimento ospiterà un importante progetto di sostenibilità, con un nuovo impianto fotovoltaico destinato a coprire oltre il 70% del suo fabbisogno energetico entro marzo 2027. Un intervento strutturale a sostegno della decarbonizzazione del territorio e della transizione energetica nazionale. In questo contesto, A2A Energy Solutions ha inoltre confermato il proprio impegno a realizzare opere di compensazione ambientale ed energetica a beneficio del territorio, in accordo con l’Amministrazione comunale. Le compensazioni prevedono una combinazione di contributi economici e interventi di supporto tecnico e progettuale, finalizzati allo sviluppo e allo sblocco di iniziative di efficienza energetica ritenute prioritarie per la comunità locale. Un approccio che rafforza il connubio tra sviluppo industriale e valore territoriale.

Il futuro della filiera meccanica

“Il futuro della nostra filiera meccanica passa da alcune parole chiave: innovazione, formazione, collaborazione e apertura ai mercati – ha concluso il sindaco – dobbiamo continuare a sostenere le nostre imprese, accompagnarle nei processi di qualificazione e favorire l’incontro con grandi realtà industriali come Hitachi, che rappresentano un volano fondamentale per l’intero ecosistema produttivo. Come istituzione, il nostro impegno è quello di creare le condizioni affinché queste sinergie possano consolidarsi e crescere, sostenendo politiche industriali territoriali che valorizzino le competenze locali e attraggano nuovi investimenti. Lo sviluppo non si costruisce dall’alto, ma nasce dal dialogo continuo tra tutti gli attori del territorio. La nostra Reggio ha tutte le carte in regola per essere un polo industriale competitivo nel settore ferroviario e meccanico. Sta a noi, insieme, trasformare questa potenzialità in realtà”.