Tropea, spiagge libere e accessi negati: ‘Basta promesse, servono interventi’ – FOTO

Il caso riguarda una spiaggia in particolare, ma secondo la minoranza il problema sarebbe più ampio e interesserebbe diversi accessi al mare

Un incidente avvenuto questa mattina alla spiaggia libera delle Roccette riaccende il dibattito sulle condizioni degli accessi al mare a Tropea. A denunciare la situazione è il gruppo consiliare Insieme per Tropea, che punta il dito contro le criticità presenti in diversi punti del litorale comunale.

Secondo quanto riferito dal gruppo, un cittadino tropeano con disabilità sarebbe caduto mentre cercava di raggiungere la spiaggia, in un’area priva di pedane o accessi idonei. Un episodio che, sottolineano i consiglieri, avrebbe potuto riguardare allo stesso modo un turista o qualsiasi persona con difficoltà motorie.

La denuncia di Insieme per Tropea

In una nota, il gruppo consiliare parla di una situazione “che non può più essere ignorata” dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Macrì.

“L’ennesima segnalazione ricevuta in queste ore conferma una situazione che Insieme per Tropea denuncia da tempo”.

Il caso riguarda in particolare la spiaggia libera delle Roccette, ma secondo la minoranza il problema sarebbe più ampio e interesserebbe diversi accessi al mare, in condizioni di abbandono e pericolo.

Criticità che, viene evidenziato, sarebbero note da anni e già conosciute dall’attuale amministrazione comunale, trattandosi di problemi “atavici” e non certo improvvisi.

Il caso delle Roccette e la caduta di un cittadino

Il gruppo consiliare riferisce l’episodio segnalato da una cittadina tropeana. Il marito, persona con disabilità, sarebbe caduto proprio a causa dell’assenza di un accesso sicuro alla spiaggia libera.

Ancora più grave, secondo la ricostruzione contenuta nella nota, sarebbe stata l’indicazione ricevuta dopo l’incidente: spostarsi in un’altra spiaggia dove sarebbe presente una pedana per persone con disabilità.

Una risposta che Insieme per Tropea definisce inaccettabile.

“I diritti delle persone anziane, con disabilità, con difficoltà motorie o semplicemente claudicanti non possono dipendere dalla fortuna di trovare una spiaggia attrezzata altrove”.

Accessi danneggiati e rischio cadute

La denuncia non riguarda soltanto l’assenza di rampe e pedane. Secondo il gruppo consiliare, numerosi accessi al mare presenterebbero gradini deteriorati, rotti e pericolosi.

Una condizione che rappresenterebbe un rischio concreto per residenti e visitatori, soprattutto in piena stagione balneare.

Per Insieme per Tropea non è più tempo di rinvii. Dopo anni di governo cittadino, anche precedenti al periodo di commissariamento, la minoranza chiede interventi rapidi e verificabili.

Le richieste all’Amministrazione comunale

Il gruppo consiliare chiede al Comune di intervenire subito su tre fronti: installare pedane e rampe nelle spiagge che ne sono prive, a partire dalle Roccette; ripristinare e mettere in sicurezza gli accessi al mare con gradini danneggiati; effettuare una ricognizione completa delle criticità presenti lungo il litorale comunale.

Per Insieme per Tropea si tratta di interventi non più rinviabili.

“Una comunità si misura dalla capacità di garantire pari opportunità di accesso ai propri spazi pubblici, soprattutto a chi vive condizioni di maggiore fragilità”.

“La stagione è iniziata, servono fatti”

La nota si chiude con un appello netto all’Amministrazione comunale. La stagione balneare è già iniziata e, secondo il gruppo consiliare, non è più accettabile lasciare irrisolti problemi che incidono direttamente sulla sicurezza e sulla dignità delle persone.

“È il momento di passare dalle parole ai fatti”, scrive Insieme per Tropea, chiedendo di restituire sicurezza, dignità e accessibilità a tutti gli utenti delle spiagge libere.