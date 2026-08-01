Cucciolo di delfino salvato alla Tonnara di Palmi: l’intervento della Guardia Costiera
I bagnanti si sono presi cura del piccolo esemplare fino all'arrivo di una biologa marina specializzata
01 Agosto 2026 - 08:04 | di Redazione
Giornata di apprensione quella vissuta ieri, venerdì 31 luglio, sul litorale della Tonnara di Palmi. Un piccolo esemplare di delfino è giunto a pochissima distanza dalla battigia, scatenando immediatamente la curiosità, ma anche la preoccupazione dei tanti bagnanti presenti in quel momento sulla spiaggia.
La scoperta e l’allarme
Il giovane cetaceo, probabilmente disorientato o separatosi dal proprio gruppo, ha iniziato ad avvicinarsi alla riva. La scena ha attirato decine di visitatori: in molti si sono mobilitati per garantire che l’animale non rimanesse all’asciutto. L’animale è stato monitorato dai presenti fino all’arrivo di una biologa marina specializzata.
L’intervento dei soccorsi
Sul posto è intervenuta una squadra della Guardia Costiera. Secondo quanto raccolto, il piccolo delfino dovrebbe essere stato trasferito in un centro di recupero, per gli accertamenti del caso.
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