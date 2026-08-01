Cucciolo di delfino salvato alla Tonnara di Palmi: l’intervento della Guardia Costiera

Giornata di apprensione quella vissuta ieri, venerdì 31 luglio, sul litorale della Tonnara di Palmi. Un piccolo esemplare di delfino è giunto a pochissima distanza dalla battigia, scatenando immediatamente la curiosità, ma anche la preoccupazione dei tanti bagnanti presenti in quel momento sulla spiaggia.

​La scoperta e l’allarme

Il giovane cetaceo, probabilmente disorientato o separatosi dal proprio gruppo, ha iniziato ad avvicinarsi alla riva. La scena ha attirato decine di visitatori: in molti si sono mobilitati per garantire che l’animale non rimanesse all’asciutto. L’animale è stato monitorato dai presenti fino all’arrivo di una biologa marina specializzata.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto è intervenuta una squadra della Guardia Costiera. Secondo quanto raccolto, il piccolo delfino dovrebbe essere stato trasferito in un centro di recupero, per gli accertamenti del caso.

