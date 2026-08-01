Reggio, Imbalzano presidente II Commissione. Ripepi: ‘Incarico autorevole’

Lo dichiara Massimo Ripepi, Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria.

“Si tratta di un incarico che richiede competenza, equilibrio, autorevolezza e profonda conoscenza delle istituzioni, qualità che Emiliano Imbalzano ha dimostrato nel corso della sua lunga esperienza amministrativa e politica, distinguendosi sempre per preparazione, serietà, capacità di dialogo, per le riconosciute doti morali ed etiche che ne hanno caratterizzato il percorso pubblico e per un profondo senso delle istituzioni “ha sottolineato Ripepi.