Reggio, Cannizzaro: ‘Oltre 40 stabilizzazioni alla Città Metropolitana’

Il neo sindaco annuncia la firma dei contratti per gli operatori amministrativi:

“Giornata bellissima, risultato possibile grazie alle norme approvate in Parlamento e alla sinergia con Occhiuto”.

La firma dei contratti alla Città Metropolitana

Inizia con la firma di nuovi contratti la settimana del neo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. Il primo cittadino ha annunciato la stabilizzazione di oltre 40 operatori amministrativi alla Città Metropolitana, parlando di una giornata “bellissima” per l’ente e per i lavoratori coinvolti.

“Sto per andare a partecipare alla firma del contratto di oltre 40 operatori amministrativi che daranno il loro contributo all’interno di questo ente. Persone che saranno stabilizzate qui alla Città Metropolitana”.

Cannizzaro ha scelto di aprire così il suo messaggio del lunedì, sottolineando il valore umano e amministrativo.

Il richiamo ai tirocinanti e al lavoro in Parlamento

Il neo sindaco ha poi collegato la stabilizzazione al percorso normativo portato avanti negli ultimi anni in Parlamento, con riferimento alla vicenda dei tirocinanti calabresi.

“Questa stabilizzazione può avvenire grazie a tutta la struttura normativa che abbiamo creato in Parlamento in questi anni”.

Cannizzaro ha ricordato “i famosi tirocinanti” che, insieme alla Regione Calabria, stanno trovando una collocazione stabile negli enti del territorio. Un percorso che, secondo il sindaco, è frutto degli emendamenti e delle norme approvate nel tempo.

Cannizzaro ringrazia Occhiuto

Nel suo intervento, Cannizzaro ha citato anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, evidenziando il ruolo della Regione nel garantire le risorse necessarie.

“La stabilizzazione può avvenire grazie a tutte le norme e gli emendamenti che in questi anni abbiamo approvato in Parlamento, grazie alla sinergia col Presidente della Regione Roberto Occhiuto, il quale ha messo in dotazione i fondi”.

Un passaggio che il sindaco ha voluto rimarcare come risultato di un lavoro istituzionale condiviso.

“Una giornata bellissima”

Cannizzaro ha spiegato di aver invitato alla cerimonia anche chi ha seguito l’ultima fase del percorso, senza indicarne il nome nelle dichiarazioni diffuse.

Il tono del messaggio è quello della soddisfazione per un atto che segna il passaggio dalla precarietà alla stabilità per decine di lavoratori.

“Una giornata bellissima che inizia a tutto tondo e sono molto, molto contento”.

Per la Città Metropolitana si tratta di un innesto di personale che, nelle intenzioni annunciate dal sindaco, dovrà contribuire al funzionamento dell’ente e al rafforzamento della macchina amministrativa.