Bollo auto, CNA Calabria: ‘La proposta Tridico-Occhiuto diventi riforma nazionale’

L’abolizione del bollo auto diventi riforma nazionale.

Lo chiede a Governo e Parlamento la CNA Calabria in seguito al parere favorevole espresso dal presidente Occhiuto sulla richiesta avanzata già dall’europarlamentare Tridico durante la scorsa campagna elettorale regionale.

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“Se esistono le condizioni tecniche e finanziarie – afferma il presidente CNA Calabria Giovanni Cugliari – questa proposta deve essere studiata seriamente e trasformata in una riforma nazionale. Sarebbe un segnale concreto di vicinanza alle famiglie e al sistema produttivo italiano».

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“Si tratta – continua – di una delle imposte più contestate da cittadini e imprese.

Per migliaia di artigiani, commercianti, professionisti e piccoli imprenditori l’automobile non è un bene di lusso, ma uno strumento indispensabile per lavorare. In Calabria, dove il trasporto privato è spesso una necessità, il bollo auto si aggiunge a carburanti, assicurazioni, manutenzioni e costi energetici sempre più elevati. Qualunque proposta che alleggerisca questo carico merita attenzione e approfondimento»

CNA Calabria auspica che il confronto avviato in queste ore possa trasformarsi in un percorso legislativo concreto, capace di produrre benefici reali per milioni di automobilisti, famiglie e piccole e medie imprese italiane.

Allo stesso tempo, la Confederazione Artigiani tiene a rimarcare come il tema vada oltre la contesa politica e apra una riflessione più ampia sul rapporto tra istituzioni, imprese e cittadini.