Scuola Ibico di Santa Caterina, Veronese: ‘Basta passerelle. È il simbolo del fallimento Falcomatà’

A Reggio Calabria torna al centro dell’attenzione la vicenda della scuola Ibico di Santa Caterina. Il Prof. Simone Veronese, coordinatore della lista Reggio Protagonista, interviene duramente contro la gestione dell’amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà. «La scuola Ibico è il simbolo del completo fallimento di questa amministrazione: lavori fermi da anni, promesse mai mantenute e un quartiere abbandonato».

Il Prof. Veronese attacca in particolare il consigliere Carmelo Romeo: «Continua ad andare in giro a raccontare le stesse balle di Falcomatà, invece di occuparsi dei problemi reali della città. Più che lavorare, preferisce farsi fotografie e post».

Il riferimento è anche al Palazzo di Giustizia: «Romeo farebbe meglio a concentrarsi sui lavori del Comune, invece di andare a farsi propaganda al Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, dove dal 2025 i lavori sono stati affidati al Ministero della Giustizia proprio per l’incapacità dell’amministrazione comunale di portarli avanti. Anche questo è un fallimento evidente della gestione Falcomatà».

Sulla scuola Ibico la situazione resta critica: «Gli studenti sono ancora costretti a stare “a tappo” nel plesso Pirandello, mentre una struttura che doveva essere pronta da anni è ancora incompiuta. È stato negato un diritto fondamentale».

Duro anche l’affondo politico: «Le liste che si presentano oggi come alternative, guidate da Mimmo Battaglia, non rappresentano alcuna discontinuità: sono la prosecuzione della gestione Falcomatà».

Infine l’appello: «La lista Reggio Protagonista scende in campo dopo anni di denunce per assumersi la responsabilità di risolvere questi problemi. Dal giorno dopo l’elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco, lavoreremo per cancellare queste vergogne».

«Chi oggi vota Reggio Protagonista sceglie di dire basta a questo fallimento e di riportare Reggio Calabria protagonista».