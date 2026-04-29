Circoscrizioni a Reggio, il ‘caso’ Alessio Costantino: dalla doppia candidatura alla rinuncia

Il nome di Costantino risulta presente in due liste diverse per la stessa Circoscrizione: quella a sostegno di Maurizio Chiarolla, candidato presidente sostenuto dal Pd, e quella a sostegno di Aldo Azzarello, candidato presidente di Avs e altre forze della coalizione di centrosinistra

Elezioni a Reggio Calabria, un caso politico-elettorale curioso si registra nella V Circoscrizione – Reggio Centro-Sud.

Al centro della vicenda c’è Alessio Costantino, il cui nome risulta presente in due liste diverse per la stessa Circoscrizione: quella a sostegno di Maurizio Chiarolla, candidato presidente sostenuto dal Pd, e quella a sostegno di Aldo Azzarello, candidato presidente di Avs e altre forze della coalizione di centrosinistra.

Una doppia presenza, non possibile a differenza di una doppia candidatura al comune e alle circoscrizioni, che ha aperto un problema formale. Il regolamento comunale sulle Circoscrizioni stabilisce il rinvio alle norme elettorali previste per i Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti e al Testo unico per l’elezione degli organi comunali. In questo quadro, la Commissione elettorale cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza.

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Da due candidature a nessuna

Nel caso specifico, secondo quanto ricostruito, la candidatura presentata per prima in ordine cronologico sarebbe stata quella nella lista a sostegno di Aldo Azzarello.

Di conseguenza, quella sarebbe rimasta la candidatura presa in considerazione. Nonostante ciò, Costantino, dopo una riflessione politica, avrebbe scelto di proseguire il proprio percorso nella lista collegata a Maurizio Chiarolla, sostenuta dal Pd.

Una scelta però non più praticabile sul piano formale. Una volta rilevata la doppia candidatura, non sarebbe stato possibile “scegliere” liberamente tra le due opzioni. La candidatura rimasta in campo era quella precedente, cioè quella con Azzarello.

A quel punto, secondo quanto raccolto da CityNow, Costantino avrebbe deciso di rinunciare alla candidatura nella lista di Azzarello. Il risultato è paradossale: da una doppia candidatura nella V Circoscrizione si passa, di fatto, a nessuna candidatura.