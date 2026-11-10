Judo Club Reggio Calabria protagonista ai Campionati Italiani Assoluti A2: bronzo per Silvia Rachele Provazza

Il Judo Club Reggio Calabria continua a distinguersi nel panorama nazionale, confermando il valore dei propri atleti e la qualità del lavoro svolto quotidianamente sul tatami.

In occasione dei Campionati Italiani Assoluti A2, una delle competizioni più importanti e prestigiose del calendario judistico italiano, la società reggina è scesa sul tatami con tre atleti: Antonino Bellini, Marcello Bellini e Silvia Rachele Provazza, pronti a confrontarsi con alcuni dei migliori judoka provenienti da tutta Italia.

A regalare la soddisfazione più grande è stata Silvia Rachele Provazza, classe 2009, che ha conquistato una straordinaria medaglia di bronzo, classificandosi al terzo posto in una competizione di altissimo livello tecnico e agonistico.

Un risultato dal valore particolarmente significativo, considerando la giovane età dell’atleta e il prestigio della manifestazione. Un podio che rappresenta non soltanto un importante traguardo personale, ma anche un motivo di grande orgoglio per il Judo Club Reggio Calabria e per l’intero movimento sportivo reggino.

Meritano un riconoscimento anche Antonino e Marcello Bellini, che hanno rappresentato con impegno e determinazione i colori della società in un appuntamento nazionale di grande rilevanza.

Dietro questi risultati c’è un percorso costruito attraverso allenamenti, sacrifici, disciplina e dedizione. Un lavoro che porta anche la firma del tecnico Simone Pizzimenti, al quale vanno i complimenti per l’impegno nella preparazione e nella crescita sportiva degli atleti.

La medaglia conquistata a Ostia rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita del Judo Club Reggio Calabria, una realtà che continua a portare il nome della città sui tatami nazionali.

Un bronzo che vale molto più di una medaglia: è il simbolo di un lavoro costante, della passione per il judo e di un futuro sportivo ricco di prospettive.