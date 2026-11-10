City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Judo Club Reggio Calabria protagonista ai Campionati Italiani Assoluti A2: bronzo per Silvia Rachele Provazza

Prestigioso risultato per la società reggina ai Campionati Italiani Assoluti A2 di Judo, disputati al PalaPellicone di Ostia

10 Novembre 2026 - 15:36 | Comunicato

Judo Club Reggio Calabria

Il Judo Club Reggio Calabria continua a distinguersi nel panorama nazionale, confermando il valore dei propri atleti e la qualità del lavoro svolto quotidianamente sul tatami.

In occasione dei Campionati Italiani Assoluti A2, una delle competizioni più importanti e prestigiose del calendario judistico italiano, la società reggina è scesa sul tatami con tre atleti: Antonino Bellini, Marcello Bellini e Silvia Rachele Provazza, pronti a confrontarsi con alcuni dei migliori judoka provenienti da tutta Italia.

A regalare la soddisfazione più grande è stata Silvia Rachele Provazza, classe 2009, che ha conquistato una straordinaria medaglia di bronzo, classificandosi al terzo posto in una competizione di altissimo livello tecnico e agonistico.

Un risultato dal valore particolarmente significativo, considerando la giovane età dell’atleta e il prestigio della manifestazione. Un podio che rappresenta non soltanto un importante traguardo personale, ma anche un motivo di grande orgoglio per il Judo Club Reggio Calabria e per l’intero movimento sportivo reggino.

Meritano un riconoscimento anche Antonino e Marcello Bellini, che hanno rappresentato con impegno e determinazione i colori della società in un appuntamento nazionale di grande rilevanza.

Dietro questi risultati c’è un percorso costruito attraverso allenamenti, sacrifici, disciplina e dedizione. Un lavoro che porta anche la firma del tecnico Simone Pizzimenti, al quale vanno i complimenti per l’impegno nella preparazione e nella crescita sportiva degli atleti.

La medaglia conquistata a Ostia rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita del Judo Club Reggio Calabria, una realtà che continua a portare il nome della città sui tatami nazionali.

Un bronzo che vale molto più di una medaglia: è il simbolo di un lavoro costante, della passione per il judo e di un futuro sportivo ricco di prospettive.

Reggio Calabria Judo Club

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Sport
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?