Reggio, la UIL lancia la Zona Fiscale Protetta: 2000 euro all’anno in più per i salari degli Under 35 calabresi

I giovani calabresi hanno i redditi più bassi d’Italia e, quando lavorano a intermittenza, pagano più tasse di chi ha un contratto continuo a parità di reddito. Dall’osservazione di questo fenomeno distorsivo la UIL Calabria ha costruito una proposta che arriva a coinvolgere tutte le regioni del Mezzogiorno, dando forma a una misura di equità sociale che ha lo scopo di ridurre il divario con le regioni a reddito medio pro capite più elevato e alzando i salari netti, cioè lo stipendio che ogni lavoratore riceve ogni mese. Questa è la Zona Fiscale Protetta: una misura nazionale e strutturale che riduce le tasse sul lavoro degli under 35 residenti nelle regioni del Sud con i redditi più bassi. La proposta è stata presentata oggi dalla segretaria generale Mariaelena Senese durante l’incontro «Ora basta! Meno pressione fiscale sui salari, più risorse per una sanità efficiente» promosso a Reggio Calabria dal sindacato calabrese e dalla UIL nazionale.

«Il carico fiscale e i recenti incrementi al costo dell’energia, dei carburanti e quindi dei prezzi al dettaglio di molti beni di consumo hanno un impatto molto più elevato proprio dove i redditi medi pro capite sono più bassi. Da questi presupposti siamo partiti per costruire una proposta di sistema, che guardi al Mezzogiorno come un’unica realtà in cui i lavoratori – spina dorsale dell’economia – vivono difficoltà quotidiane comuni. Così, accanto alle misure per le imprese, è nata l’idea di dare vita a una misura per gli under 35 che risiedono e lavorano nel Mezzogiorno, che hanno i redditi più bassi d’Italia e pagano per servizi che altrove sono erogati dal pubblico. La Zona Fiscale Protetta è un vero incremento dei salari, non è assistenzialismo, ma premia l’impegno e la volontà dei giovani del Sud e mette in mano alle imprese uno strumento in più per attrarre giovani capaci. È un’inversione di paradigma sociale che richiede solo la volontà politica di azzerare sul serio, come chiede la nostra Costituzione, le differenze territoriali che rallentano la crescita del nostro Paese e lasciano sempre più indietro il Mezzogiorno», ha detto la segretaria generale della UIL Calabria.

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In sintesi

2.010 euro in più l’anno per un lavoratore calabrese di 20-34 anni, in media: il 15,2% del suo reddito lordo.

per un lavoratore calabrese di 20-34 anni, in media: il 15,2% del suo reddito lordo. 8 regioni e 1,7 milioni di lavoratori coinvolti: Calabria, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia con la misura piena; Campania, Sardegna e Abruzzo in modo graduale.

coinvolti: Calabria, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia con la misura piena; Campania, Sardegna e Abruzzo in modo graduale. 3,3 miliardi l’anno il costo per lo Stato, l’1,7% dell’imposta netta dichiarata in Italia. Nessun costo per la Regione Calabria.

il costo per lo Stato, l’1,7% dell’imposta netta dichiarata in Italia. Nessun costo per la Regione Calabria. Strutturale: a differenza dell’articolo 44 della manovra 2027, che vale solo per un anno, non è legata a un aumento di stipendio.

Come funziona. La Zona Fiscale Protetta si compone di cinque interventi:

La ZFP è pienamente applicata nelle regioni in cui il reddito medio pro capite dichiarato da lavoratori (pubblici, privati e autonomi) è inferiore all’80% del reddito medio pro capite nazionale; per le regioni in cui tale importo equivale a una cifra compresa tra l’80 e il 90% del reddito medio pro capite nazionale, la ZPF è applicata in una percentuale regressiva;

Meno IRPEF: l’imposta si dimezza sulla quota di reddito fino a 20.000 euro, si riduce del 40% tra 20.000 e 28.000 euro, del 30% e del 10% sugli scaglioni successivi;

Stessa detrazione per tutti: lo sconto sul lavoro si calcola sull’anno intero e non sulle settimane lavorate;

Addizionale regionale a zero: lo Stato compensa le Regioni con un fondo vincolato alla sanità;

Contributi ridotti: meno 40% nelle cinque regioni a pacchetto pieno, meno 20% nelle tre in transizione. La differenza è versata dallo Stato all’INPS, così le pensioni non cambiano.

Alcuni esempi concreti. Un dipendente con 20.000 euro lordi l’anno guadagnerebbe 3.040 euro in più, cioè il 15% del suo reddito. Un giovane con 12.500 euro lordi che lavora circa 35 settimane l’anno oggi paga 1.760 euro di IRPEF: con la proposta non ne pagherebbe più e con i contributi ridotti il suo reddito salirebbe di 2.210 euro l’anno.

Perché serve e a chi si applica

Perché serve. La Calabria ha il reddito medio dichiarato più basso d’Italia, 19.022 euro contro una media nazionale di 25.816, e più di un contribuente su due dichiara meno di 15.000 euro. Le addizionali locali pesano di più: su 20.000 euro di reddito si pagano 506 euro di addizionali regionale e comunale a Reggio Calabria e 263 a Milano. E i giovani lavorano a singhiozzo: tra i dipendenti privati di 25-29 anni le settimane di contribuzione sono in media 34,9 l’anno su circa 52. Poiché lo sconto fiscale sul lavoro dipendente è proporzionale ai giorni lavorati, chi lavora meno, paga più tasse: con 12.531 euro lordi, 1.760 euro di IRPEF contro 927 di chi lavora tutto l’anno.

A chi si applica. Alle persone con meno di 35 anni residenti nelle regioni in cui il reddito medio dichiarato è inferiore all’80% della media italiana. Tra l’80% e il 90% la misura si riduce gradualmente, per non creare un salto netto tra una regione e l’altra.

Il sostegno all’affitto. Accanto alla riduzione delle tasse, la proposta prevede un credito d’imposta per chi vive in affitto: il 30% del canone annuo, calcolato su un massimo di 3.000 euro, quindi fino a 900 euro l’anno. È rivolto agli under 35 delle regioni coinvolte con un ISEE inferiore a 40.000 euro, calcolato sull’intero nucleo familiare: chi ha un reddito più alto, o vive in una famiglia con un patrimonio più elevato, ne resta fuori. Per l’intero perimetro la stima è di 165-280 milioni di euro l’anno (16-28 milioni in Calabria), perché si ipotizza che lo utilizzi tra il 13% e il 22% dei lavoratori. Per evitare abusi, il credito spetta solo con un contratto di locazione regolarmente registrato e a chi risiede e dimora stabilmente nell’immobile affittato, per almeno 183 giorni l’anno, con controlli incrociati tra anagrafe, utenze e flussi INPS; l’ISEE viene verificato sul nucleo familiare per impedire frazionamenti fittizi dei nuclei; chi rende dichiarazioni false decade dal beneficio e restituisce quanto ricevuto, con sanzioni. Per i proprietari è ipotizzata la cedolare agevolata per i contratti a canone concordato, insieme a un fondo di garanzia, così da favorire l’emersione e la stabilità dei contratti.

Quanto costa e che cosa prevede oggi la manovra

Quanto costa e chi paga. Circa 3,3 miliardi l’anno nelle otto regioni coinvolte, di cui circa 283 milioni in Calabria. Sono risorse dello Stato, ecco perché per la sua attuazione è necessaria la volontà politica per ridurre davvero il divario socioeconomico nel Paese. Così, nessuna Regione ci rimette: l’addizionale azzerata, circa 8 milioni in Calabria, viene compensata. Per un confronto, la carta da 300 euro per le spese sanitarie dei pensionati over 75, prevista dall’articolo 53 della manovra 2027, stanzia 1.645 milioni per il 2027.

Che cosa prevede oggi la manovra. L’articolo 44 del disegno di legge di Bilancio 2027 introduce un’imposta all’1% sull’eventuale aumento di stipendio deciso dal datore di lavoro, fino a 2.500 euro lordi. Vale solo per i dipendenti privati nati dal 1998 con reddito fino a 28.000 euro e solo per il 2027. Non è una somma erogata dallo Stato, ma è legata alla volontà del datore di lavoro di erogare un aumento di stipendio che verrebbe quindi tassato solo all’1%. La proposta UIL riguarda invece tutti gli under 35 delle regioni individuate, non dipende da un aumento e non ha scadenza.

Che cosa chiede la UIL Calabria. Di valutare la misura, d’intesa con le Regioni, per portarla, dopo un percorso di sperimentazione di almeno 3 anni, a diventare stabile. La misura è tanto più efficace quanto più il Governo sceglierà di accompagnarla con interventi per le imprese, il lavoro e la qualità della vita: alcuni sono già attivi, come la ZES Unica, altri da attivare, come il sostegno agli affitti (per under 35, entro limiti di reddito specifici) e al trasporto pubblico locale.