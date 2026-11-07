A Reggio l’incontro UIL sulla fiscalità territoriale: presenti Occhiuto e Bombardieri

"Le addizionali regionali e comunali, sommandosi alle altre imposte, finiscono per erodere salari e pensioni". Mobilitazione della UIL sulla tassazione locale

Si terrà martedì 10 novembre, alle ore 10:00, nella Sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria, a Reggio Calabria, l’iniziativa “Fiscalità territoriale. Ora basta! Meno pressione fiscale sui salari, più risorse per una sanità efficiente”, organizzata dalla UIL Calabria insieme alla UIL nazionale.

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La mobilitazione della UIL sulla tassazione locale

L’appuntamento si inserisce nella mobilitazione che la UIL sta portando avanti in tutto il Paese per chiedere a Regioni e Comuni di rivedere l’impianto della tassazione locale. Il sindacato sostiene che le addizionali regionali e comunali, sommandosi alle altre imposte, finiscono per erodere salari e pensioni, annullando in molti casi il beneficio dei rinnovi contrattuali, e che la pressione fiscale sul territorio sia ormai una questione di giustizia sociale, oltre che economica. Un peso che grava soprattutto su lavoratori dipendenti e pensionati, già penalizzati da un sistema fiscale che, secondo la UIL, non tiene conto del principio costituzionale della progressività. La convinzione dell’organizzazione è che sia possibile ridurre le tasse senza sacrificare i servizi, a partire dalla sanità, ripensando in modo equo e trasparente il rapporto tra fisco locale e risorse disponibili.

Il tema assume un rilievo particolare in Calabria, la regione con il reddito medio dichiarato più basso d’Italia e un servizio sanitario che da oltre quindici anni convive con il piano di rientro. Al centro del confronto ci saranno anche le disuguaglianze territoriali e la tenuta dei servizi essenziali, in un quadro nel quale la Legge di Bilancio per il 2027 è ancora all’esame del Parlamento.

Il programma dell’iniziativa a Palazzo Campanella

I lavori saranno aperti dai saluti introduttivi della segretaria generale della UIL Calabria, Mariaelena Senese. Interverranno il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro; il sindaco di Rende, Sandro Principe; Vincenzo Carrieri, docente di Scienza delle Finanze all’Università della Calabria. Le conclusioni saranno affidate al segretario generale della UIL, PierPaolo Bombardieri.

La UIL Calabria invita lavoratrici, lavoratori, pensionati, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni e della società civile a partecipare all’iniziativa, per costruire insieme proposte concrete e dire «Ora basta!» a una pressione fiscale che non è più sostenibile.