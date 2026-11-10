Reggio Bic: Cugliandro scosso dalla tragedia che ha colpito il basket in carrozzina

Ci sono momenti in cui lo sport, i risultati e il campo passano inevitabilmente in secondo piano. La tragedia che ha colpito il mondo del basket in carrozzina, con la scomparsa di Beppe Scandolaro, ha lasciato un dolore profondo in tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo e condividere con lui esperienze sportive e umane.

Una giornata che doveva essere all’insegna dell’amicizia, del divertimento e dell’incontro tra due società amiche si è trasformata in un dramma che ha sconvolto tutti. Anche la Vumbaca Reggio BiC è profondamente colpita dalla perdita di una persona che, negli anni, era diventata molto più di un avversario sul parquet.

A ricordarlo è coach Antonio Cugliandro, che ai nostri microfoni affida parole cariche di emozione e affetto.

«Siamo ancora scossi dall’accaduto. Beppe era un amico, era uno della famiglia del basket in carrozzina italiano. Era una persona veramente voluta bene da tutti, che si faceva apprezzare da chiunque. Il sorriso da parte sua non mancava mai».

Un rapporto costruito nel tempo, attraverso tanti anni di pallacanestro, incontri e amicizia: «Io ormai lo conoscevo da sempre, dagli anni della Serie B fino a quelli della Serie A, quindi da circa una decina d’anni. Con Padova siamo da sempre amici, sia come società sia a livello personale, e Beppe era da sempre parte della famiglia Padova. Abbiamo vissuto tante esperienze insieme, dalle finali organizzate in Serie B a Piombino Dese fino a quelle di Reggio Calabria. Abbiamo giocato tante volte contro, ma siamo sempre stati grandi amici e ci siamo divertiti tantissimo».

C’è un legame tra Reggio Calabria e Padova che, purtroppo, negli anni è stato segnato anche da dolori profondi. Le due realtà erano già accomunate dalla perdita di Massimo Mazzetto e oggi questo filo di memoria e affetto si fa ancora più forte con la scomparsa di Beppe Scandolaro. Due perdite che lasciano un segno indelebile nelle rispettive comunità e in tutto il mondo del basket, rendendo ancora più profondo il rapporto umano che unisce le due società.

«Mancherà Beppe, mancherà a tutti noi, al mondo del basket in carrozzina italiano e non solo. Voglio mandare un grande abbraccio alla sua famiglia e a tutta la famiglia del PMB».

Una settimana di pausa per ritrovare energie

Dopo un momento così doloroso, per la Vumbaca Reggio BiC arriva anche una settimana di pausa dal campionato, in concomitanza con la Supercoppa italiana che vedrà affrontarsi Briantea84 Cantù e Amicacci Giulianova, rispettivamente vincitrice dello Scudetto e della Coppa Italia nella passata stagione.

Una pausa che, come sottolinea Cugliandro, arriva probabilmente nel momento giusto, soprattutto per ritrovare serenità e recuperare le energie mentali.

«Siamo ancora scossi. Oggi è il primo allenamento della settimana e dobbiamo cercare di andare avanti, guardando già alla prossima partita. Per noi sarà una settimana di stop e credo arrivi nel momento migliore che potessimo avere, perché abbiamo bisogno di recuperare innanzitutto le energie mentali».

Il pensiero è già rivolto al prossimo impegno contro gli Asinara Waves, formazione che ha iniziato molto bene il proprio percorso in campionato e che, come la squadra reggina, si presenta con un roster profondamente rinnovato.

«Lavoreremo già da subito per il prossimo incontro contro gli Asinara Waves. Sarà certamente una partita difficile. Hanno una squadra completamente rinnovata, proprio come noi. Forse siamo anche abbastanza simili per caratteristiche di gioco, giocatori e punteggio. Sarà sicuramente un bell’incontro, come quelli che abbiamo disputato nelle prime due giornate. Cercheremo di dare filo da torcere ai nostri avversari e faremo di tutto per portare a casa la vittoria».

Serie A, un campionato sempre più equilibrato

Dopo le prime giornate, il massimo campionato italiano sembra confermare le aspettative di una stagione combattuta, nella quale nessuna squadra potrà permettersi di abbassare la guardia. Un equilibrio che, secondo il tecnico amaranto, rappresenta ormai una delle caratteristiche più belle della Serie A.

«Questa settimana ho visto soprattutto una reazione da parte di quelle squadre che finora non si erano espresse al meglio. È un campionato che, come negli ultimi due anni, dimostra che può davvero accadere di tutto. Ogni partita avrà una storia a sé ed è proprio questo il bello della Serie A italiana, della quale facciamo parte anche noi».

Per la Vumbaca Reggio BiC, l’inizio del percorso ha messo subito davanti due avversarie particolarmente attrezzate, con roster più lunghi e obiettivi differenti rispetto alla formazione calabrese. Ma il tecnico non cerca alibi e guarda avanti con determinazione.

«Speriamo intanto di arrivare anche noi alla prima vittoria. Abbiamo affrontato nelle prime due partite, sulla carta, probabilmente le squadre più difficili, con roster molto più competitivi e profondi del nostro, costruiti per obiettivi diversi rispetto ai nostri. Adesso, piano piano, dobbiamo cercare di affilare un po’ di più le unghie e provare a portare a casa questa prima vittoria».

Il momento è delicato, dentro e fuori dal parquet. La scomparsa di Beppe Scandolaro lascia un vuoto che nessun risultato sportivo potrà colmare. La Vumbaca Reggio BiC ripartirà dal lavoro quotidiano, dal gruppo e dalla voglia di continuare a crescere, portando con sé anche il ricordo di un amico che ha saputo conquistare l’affetto di un intero movimento sportivo.