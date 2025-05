La delegazione WKAEDA Sud Italia, ha stravinto. Spiccano Emanuele e Federica Carlo

La Delegazione Nazionale del Sud Italia in trasferta a Catania per ICO OPEN INTERNATIONAL ITALY, è stata seguita dal Direttore tecnico M°Santi Trimboli, dal Coach della Nazionale Wkaeda Kumite M°Federica Trimboli, dal Coach della Nazionale Wkaeda Kata M°Margherita Trimboli e dall’Ufficiale di gara Internazionale Dott Loredana Stillittano per per “ICO OPEN INTERNATIONAL ITALY” PALA CATANIA Sports Arena 18 MAGGIO.

La delegazione WKAEDA Sud Italia, ha stravinto confermando ulteriormente l’elevato ed impeccabile livello agonistico degli atleti Emanuele e Federica Carlo del Team karate Trimboli.

Sono cinque gli atleti del Team karate Trimboli che sono stati convocati per la competizione Emanuele Carlo, Federica Carlo, Aldo Marenco, Lorenzo Ventura, Chiara Ficara. Dopo le numerose trasferte con ottimi risultati centrano la convocazione per la la rappresentativa del Sud Italia Wkaeda alla competizione Internazionale ICO OPEN INTERNATIONAL ITALY.

Risultati degli Atleti medagliati cinture Nere:

Carlo Emanuele Atleta della Nazionale Wkaeda Kata – Atleta indiscusso mantiene il Titolo Nazionale Agonista dal 2016

1° Class Kata Juniores

1° Class Kata Seniores

1° Class Kata all Age

Carlo Federica Atleta della Nazionale Wkaeda kata e Kumite

1°Class Kata Minicadet

1° Class Kumite Minicadet

2° Class Kata Cadetti

Atleti medagliati cinture Blu Marroni e Nere:

Marenco Aldo atleta Visionabile per i prossimi eventi Internazionali

2° Class Kata Minicadet

3° Class Marenco Aldo Kata Cadetti

Ventura Lorenzo atleta Visionabile per i prossimi eventi Internazionali

1° Class Kumite Juniores kg-70

7° Class Ventura Lorenzo Kumite Cadetti kg -70

Atleti Medagliati cinture colorate fino a verde:

Ficara Chiara atleta in crescita sportiva

2° Class kumite cadetti

3° Class Ficara Chiara kumite Juniores

Medagliere totale:

6 Medaglie D’oro

3 Medaglie d’ argento

2 Medaglie di bronzo

Totale 11 Medaglie con cinque Atleti del team karate Trimboli.

Maestro Santo Trimboli e i suoi Coach Nazionali Margherita e Federica si complimentano vivamente con la Wkaeda Italia per l’ottima organizzazione dei progetti con le delegazioni del nord e del sud impegnate su vari fronti.

Si ringrazia il Presidente M°Selman Rosario e il Direttivo Nazionale Wkaeda per il supporto continuo a lavorare in team.